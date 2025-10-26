Le Marche al festival di Roma. Ecco i nostri film sul red carpet

Le Marche sul red carpet della XX edizione della Festa del Cinema di Roma con la presentazione di due opere nella sezione “Special Screening”: "Allevi - Back To Life" e "Il Principe della Follia" entrambi realizzati con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission. "Siamo orgogliosi del successo ricevuto da due opere così intense e necessarie da noi sostenute, che nascono e hanno trovato nelle Marche il loro luogo di vita e di produzione – ha dichiarato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Allevi-Back To Life e Il Principe della Follia raccontano, con linguaggi diversi ma complementari, il dolore e la rinascita: storie che trasformano la sofferenza in bellezza e che confermano il potere salvifico dell’arte. Ed è un grande piacere annunciare la proiezione in anteprima nazionale di Allevi - Back To Life ad Ascoli Piceno il 13 novembre: presentare il film con la presenza di Giovanni Allevi nella sua città natale, significa celebrare insieme la resilienza di un grande uomo e di un grande artista che ha saputo trasformare il proprio dolore in luce, un esempio per tutti noi".

Presentato con grande successo anche il film "Il Principe della follia" scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, una produzione Red Post Production. Il film girato nelle Marche, a Jesi e con set anche a Cingoli, Monsano, Castelfidardo, Montemarciano e Senigallia, con venticinque maestranze locali e oltre cinquanta comparse e figurazioni speciali, vede nel cast principale Stefano Zazzera, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Mauro Cardinali e Omar Monno.

Dopo oltre quarant’anni di ricerca artistica e umana nel mondo della disabilità, Dario D’Ambrosi, regista, autore e fondatore del Teatro Patologico firma questa nuova opera intensa e visionaria ispirata a una storia vera, che racconta il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi vive ogni giorno con la malattia e l’esclusione sociale. Per dare volto e voce al protagonista, D’Ambrosi ha scelto Stefano Zazzera, un uomo che, colpito dal morbo di Parkinson a soli 40 anni, incarna con autenticità e delicatezza le fragilità del personaggio.