Ancona
CronacaLe Marche al festival di Roma. Ecco i nostri film sul red carpet
26 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
Le Marche al festival di Roma. Ecco i nostri film sul red carpet

Presentate altre due opere nella sezione "Special screening" con Giovanni Allevi e il cast del "Principe della follia".

Il cast del «Principe della follia» con il presidente Agostini al festival di Roma

Il cast del «Principe della follia» con il presidente Agostini al festival di Roma

Le Marche sul red carpet della XX edizione della Festa del Cinema di Roma con la presentazione di due opere nella sezione “Special Screening”: "Allevi - Back To Life" e "Il Principe della Follia" entrambi realizzati con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission. "Siamo orgogliosi del successo ricevuto da due opere così intense e necessarie da noi sostenute, che nascono e hanno trovato nelle Marche il loro luogo di vita e di produzione – ha dichiarato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Allevi-Back To Life e Il Principe della Follia raccontano, con linguaggi diversi ma complementari, il dolore e la rinascita: storie che trasformano la sofferenza in bellezza e che confermano il potere salvifico dell’arte. Ed è un grande piacere annunciare la proiezione in anteprima nazionale di Allevi - Back To Life ad Ascoli Piceno il 13 novembre: presentare il film con la presenza di Giovanni Allevi nella sua città natale, significa celebrare insieme la resilienza di un grande uomo e di un grande artista che ha saputo trasformare il proprio dolore in luce, un esempio per tutti noi".

Presentato con grande successo anche il film "Il Principe della follia" scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, una produzione Red Post Production. Il film girato nelle Marche, a Jesi e con set anche a Cingoli, Monsano, Castelfidardo, Montemarciano e Senigallia, con venticinque maestranze locali e oltre cinquanta comparse e figurazioni speciali, vede nel cast principale Stefano Zazzera, Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli, Mauro Cardinali e Omar Monno.

Dopo oltre quarant’anni di ricerca artistica e umana nel mondo della disabilità, Dario D’Ambrosi, regista, autore e fondatore del Teatro Patologico firma questa nuova opera intensa e visionaria ispirata a una storia vera, che racconta il coraggio, la sofferenza e la dignità di chi vive ogni giorno con la malattia e l’esclusione sociale. Per dare volto e voce al protagonista, D’Ambrosi ha scelto Stefano Zazzera, un uomo che, colpito dal morbo di Parkinson a soli 40 anni, incarna con autenticità e delicatezza le fragilità del personaggio.

