Le Marche come modello. Salvini unisce la Lega. In oltre 600 alla sede Figc: "Amazon porterà lavoro"

"Amazon aprirà a giugno e abbiamo fatto di tutto per averlo nelle Marche. Porterà sviluppo e duemila posti di lavoro". Massimo Stronati è sul palco dell’evento della Lega. Il presidente dell’Interporto ha vicino Alexander D’Orsogna, amministratore delegato dell’Aeroporto di Ancona. Un triangolo, insieme al porto, che è stato al centro delle opere del mandato del presidente Francesco Acquaroli. Una zona strategica per l’economia e per le infrastrutture di tutta la regione. Così tanto da approfondirla in un panel dell’evento del Caroccio nella sede della Figc regionale. Un "comizio storico per la città di Ancona", citando il sindaco Daniele Silvetti, con oltre 600 persone, dove il ministro Matteo Salvini ha dato pieno sostegno ad Acquaroli in vista delle elezioni regionali. Rimarcando l’unione del centrodestra. "Le Marche sono un modello di buona amministrazione. Il presidente Francesco Acquaroli è anche il candidato della Lega. Squadra che vince non si cambia. Rinvinceremo". E il governatore regionale risponde: "Se non ci fosse stato un grande gioco di squadra tutto questo non sarebbe stato possibile. Noi cinque anni fa avevamo promesso una storia nuova, ci eravamo impegnati a scriverla e credo che questa storia sia sotto gli occhi di tutti". Cita il triangolo, i progetti degli ospedali, la sanità. E poi l’Ultimo Miglio di Ancona.

Per la campagna elettorale in vista del voto regionale in autunno anche il vicepresidente del Consiglio già parla di investimenti per le infrastrutture. Un discorso che è nelle corde di Stronati: "Per l’Interporto di Jesi c’è stato tantissimo coraggio. Per 30 anni non ha avuto identità e stava andando molto male. Acquaroli invece ci ha messo mano, ricapitalizzandolo, dando inizio a un’altra vita. Un’opera fatta dai marchigiani per le Marche". E poi un cenno alla Zls (Zone logistiche semplificate): "Dobbiamo portarla a casa per lo sviluppo delle Marche".

D’Orsogna parla invece dei numeri positivi dell’aeroporto Raffaello Sanzio: "Abbiamo sforato i 600mila passeggeri. Come azienda inoltre, per la prima volta nella storia, abbiamo un margine operativo positivo. Ora facciamo cassa grazie al supporto incredibile della Regione e del governo centrale che hanno reso questa azienda sana e sostenibile. Inoltre, siamo riusciti a offrire attività di business supplementari".

All’evento ’Tutta un’altra economia-La sfida del valore’ c’è anche Francesco Casoli, presidente del Gruppo industriale Elica: "Il ministro Salvini sta facendo tantissimo con la Regione per noi imprenditori, ma non basta. Lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che fare campagna elettorale qua è difficile perché non è facile arrivarci. Vale anche per l’economia. Se non rimaniamo al centro saremo spacciati. Cerchiamo di faciliare il lavoro che c’è dentro le aziende". Salvini riconosce il lavoro di tutte le piccole medie imprese marchigiane, soprattutto manifatturiere, che resistono ogni giorno in un contesto macroeconomico complicato: "Nelle Marche ci sono imprenditori eccezionali che anche in anni complicati, con guerre e Covid, hanno continuato a produrre, ad assumere, a investire, a esportare le Marche nel mondo". Sulla stessa linea la deputata e segretaria regionale delle Lega Giorgia Latini: "Nelle Marche abbiamo un tessuto imprenditoriale importantissimo. Questo appuntamento è un grande segnale di appoggio del governo alla regione".

Seduto al fianco di Acquaroli il sindaco Silvetti che aperto la giornata sul palco della Lega: "Stiamo governando insieme sia la regione che il capoluogo. Siamo un città che vuole esercitare il suo ruolo, come comune capofila, e fare l’interesse dei marchigiani tutti. Stiamo lavorando con grande determinazione e grande caparbietà".