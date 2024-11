Le Marche del nuoto fanno scintille in vasca. Oro alla Capretta, argento al nostro Ragaini

Grandi Marche del nuoto ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta che si sono conclusi ieri pomeriggio nello Stadio del Nuoto di Riccione. La regione ha conquistato due medaglie, quella d’oro con Elena Capretta, nuotatrice di San Benedetto ed ex Pool Nuoto, tesserata per l’Aniene, nei 100 farfalla, e quella d’argento con Alessandro Ragaini, portacolori del Team Marche e del gruppo Carabinieri, nei 200 farfalla. Elena Capretta s’è imposta con una gara strepitosa dopo il primo tempo della mattinata. La ventiduenne è andata a toccare le piastre con il primato personale in 56"53 che cancella il 57"52 siglato lo scorso 1 novembre a Roma, proiettandola dal sesto al terzo posto tra le performer italiane. Alle spalle di Elena Capretta, lontana tre decimi dal limite per i prossimi Mondiali di Budapest (56"2), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) in 57"34 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) in 57"97. Quindi l’ottima medaglia d’argento dell’enfant prodige di Castelplanio, Alessandro Ragaini, l’olimpionico di Parigi campione italiano in carica nei 200 stile libero in vasca lunga, allenato a Moie da Andrea Cavalletti, che nella finale dei 200 farfalla ha confermato il secondo posto della mattinata andando a centrare l’argento dietro Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto, 1’52"85) con il tempo straordinario di 1’53"48, che ritocca di quasi due secondi il crono di 1’55"34 fatto registrare stamattina in batteria, con cui aveva già ritoccato il suo precedente personale di 1’56"20 dello scorso aprile, sempre a Riccione. Grande la soddisfazione a Castelplanio, dove abita Ragaini, ma anche a Jesi, dove va a scuola e a Moie, dove si allena.