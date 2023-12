Le Marche francescane in chiave natalizia: il libro del vescovo Spina

Le Marche sono la regione più francescana d’Italia. Una regione che San Francesco, forse il santo tra i più cari alla religione cattolica, visitò molteplici volte contribuendo a far crescere in maniera importante la comunità francescana nel nostro territorio. Quando si pensa a Francesco non si può fare a meno di pensare al presepe che il santo volle allestire a Greggio nel lontano 1223 per ricreare il Mistero della nascita di Dio. Questi sono gli elementi che animano il libro "Il Natale di Francesco. Da Greggio a Betlemme attraverso le Marche francescane" che sarà presentato domani, 4 dicembre alle ore 18, alla Loggia dei Mercanti di Ancona in occasione dell’800esimo anniversario del primo presepe vivente allestito da san Francesco. Edito da Nonsolovideo Edizioni in collaborazione con l’Associazione Opere Caritative Francescane il volume è stato curato da Diego Mecenero, giornalista e teologo e da Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona - Osimo che interverranno alla presentazione. L’opera illustra, in modo dettagliato, le Marche francescane in chiave natalizia ed è arricchita da un apparato multimediale che tramite QR code consente di accedere a video, mappe, musiche e ad elementi digitali inediti. Un viaggio attraverso le Marche di Francesco e i suoi luoghi più densi di cultura e spiritualità, che consente di approfondire la ricchezza della presenza francescana nella regione. Un patrimonio di grande valore ed ancora non da tutti conosciuto. Il ricavato della vendita del volume è finalizzato a sostenere opere di solidarietà e reinserimento sociale curate delle Opere Caritative Francescane.

c. d.