Le Marche puntano sul turismo: "Hotel, bando per il restyling"

Il piano annuale del turismo, le proposte per il programma operativo dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (Atim) e il calendario delle fiere, il bando per la riqualificazione alberghiera e le idee sulla premialità e sui criteri di assegnazione. Sono i temi discussi, ad Ancona, dai vertici di Federalberghi Confcommercio Marche con la Regione, in una riunione tesa a pianificare le misure propedeutiche alla crescita e allo sviluppo di un comparto, quello turistico, trainante per il territorio. Presente il governatore Francesco Acquaroli assieme alla dirigente del dipartimento sviluppo economico, Stefania Bussoletti (peraltro direttrice facente funzione dell’Atim, dopo l’addio di Marco Bruschini, che ha assunto un incarico al ministero dell’agricoltura, ndr), e alla dirigente del settore turismo, Paola Marchegiani. L’incontro, cui hanno partecipato i tecnici regionali e le delegazioni degli albergatori, era stato chiesto dal presidente di Federalberghi Marche, Luca Giustozzi, e dal direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco. L’associazione ha incalzato sul prossimo bando per riqualificare le imprese ricettive, che la Regione sta predisponendo e prevedrebbe uno stanziamento di circa 15 milioni. Federalberghi, nel merito, presenterà suggerimenti sulla creazione della categoria ‘Tre Stelle Superior’. Quindi si è fatto il punto sulle iniziative di promo-commercializzazione, da organizzare entro la fine dell’anno. Importante il contributo degli operatori – sono coloro che riflettono le istanze dei turisti che scelgono le Marche – per individuare le strategie di comunicazione, i mercati target e le iniziative, assicurando così uno sprint all’incoming.

Concetti rimarcati anche da Acquaroli, che peraltro detiene la delega al turismo, il quale ha insistito sul gioco di squadra con gli attori del comparto e sugli interventi di rivitalizzazione dei borghi, sui bandi relativi al turismo e alle strutture ricettive, sui progetti per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti. La sintesi affidata a Polacco: "Le Marche sono una regione dalle grandissime potenzialità: la valorizzazione dei borghi e dei circuiti, elementi del territorio che da sempre la nostra organizzazione ha considerato come strategici per lo sviluppo del comparto e l’attrattività del territorio, deve essere al centro delle strategie vincenti sulle quali investire".

"Così come fondamentale risulta essere la sinergia, e non certo la conflittualità, che deve esistere tra tutti i settori che sono interconnessi tra loro e compongono le varie anime della regione – aggiunge –. Centrale risulta inoltre il tema delle infrastrutture, importantissime per facilitare al turista l’accessibilità, con una piena apertura al confronto e al coinvolgimento delle componenti dell’accoglienza marchigiana".