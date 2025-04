Le Marche spingono i borghi: "Più risorse per valorizzarli"

di Marco PrincipiniANCONAAltri sei milioni per sostenere l’accoglienza nei borghi marchigiani con il Bando dedicato della Regione che passa da 24 a 30 milioni di euro. L’intervento farà scorrere la graduatoria, permettendo di finanziare i progetti di altri comuni ammessi e che fa salire a 110 milioni di euro il totale di risorse messe in campo nella strategia di valorizzazione dei borghi, considerati gli 80 milioni messi a disposizione delle imprese. Lo ha annunciato il presidente della Regione Francesco Acquaroli nel corso dell’evento ‘Marche Regione dei Borghi - Identità in rete e strategie di rilancio del territorio’ al Teatro Cortesi di Sirolo (Ancona), "uno dei borghi marchigiani più importanti anche dal punto di vista turistico". I borghi, ha sottolineato Acquaroli, sono l’elemento che maggiormente identifica e unisce il territorio regionale sotto molteplici aspetti "dalla cultura alla tradizione, dall’eccellenza artigianale all’enogastronomia, dal paesaggio allo sport o al semplice relax"; luoghi che attraggono particolarmente i visitatori e che possono essere "l’arma vincente" per la promozione turistica.

Nello specifico il bando Borgo accogliente finora ha finanziato 26 progetti che coinvolgono 66 Comuni per progetti in vari ambiti: dalla riqualificazione alla ricettività, dall’informazione turistica alla mobilità, ai servizi digitali. Nel complesso sono arrivate richieste da 146 Comuni: le nuove risorse serviranno a sostenere altre iniziative nei borghi e mirano a renderli sempre più accoglienti, oltre a puntare alla loro "sostenibilità economica".