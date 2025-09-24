"Le Marche stanno cambiando. Importante dare continuità al lavoro fatto in cinque anni"

Qui centrodestra, verso le elezioni regionali delle Marche in programma domenica 28 e lunedì 29 settembre. Dino Latini, presidente uscente dell’Assemblea legislativa regionale, candidato per l’Udc-Liste civiche nella lista della Circoscrizione di Ancona.

Mancano pochi giorni al voto ed è ormai scattata la volata finale. Le vostre sensazioni?

"La nostra sensazione è che possiamo raccontare i fatti raggiunti. In particolare, cito tre obiettivi che sono stati traguardati: quello del non aver aumentato le tasse, e infatti non abbiamo intaccato il potere d’acquisto dei redditi dei ceti medi. Le opere, con i mille cantieri, e gli investimenti per sei miliardi nelle infrastrutture, che finalmente stanno schiudendo le Marche. E la riforma sanitaria, che produrrà effetti tangibili quando sarà completamente attuata".

Quali, secondo lei, le priorità nel breve periodo?

"Stiamo lavorando per la copertura dei medici e degli infermieri che mancano, complice la mancata programmazione del passato. E, ovviamente, non si potrà prescindere dalla strutture che stiamo realizzando o quelle che sono cantierizzate. Molto importanti, sempre guardando al breve periodo, almeno altre due priorità. Al primo posto metto la sicurezza, nel rispetto della legalità e dell’inclusività. La frase One Health è la bussola, non solo prevenzione per la cura, ma il concetto di cura anche per il modo di vivere, per i quartieri e gli spazi di cui riappropriarsi, cura come crescita dei nostri figli, cura nel rispondere alle esigenze degli anziani e delle persone fragili".

E il terzo?

"Continuare a sostenere le pensioni e i redditi medi, in modo da consentire ai cittadini una vita dignitosa".

E invece per gli obiettivi di più ampio respiro?

"Vogliamo insistere sulla nostra legge sui borghi, che prevede una rete a maglia che consentirà ad ogni piccolo comune o paese di sentirsi unito e collegato al resto della regione. Un contributo importante credo arriverà anche dalla legge della famiglia che porta il mio nome. Ecco, questo per salvare l’anima e l’intensità delle Marche, tenendo insieme le tradizioni e cercando di rilanciarle nel futuro. Molto importante anche la salvaguardia delle imprese manifatturiere e le nostre Pmi, che lavorano instancabilmente, com’è fondamentale insistere nello sviluppo dei grandi collegamenti infrastrutturali".

Che risultato si aspetta da queste elezioni?

"Lo dico con umiltà, ma mi auguro che potremo essere confermati per il lavoro fatto. Soprattutto per dargli una continuità, senza lasciare a metà un cambio e una trasformazione delle Marche che si erano resi del tutto necessari. Auspico che il risultato sia questo, in modo che possa esservi una compenetrazione tra quello che abbiamo portato avanti e la possibilità di continuare. Riverberi nazionali sulle altre regioni al voto nei prossimi mesi, dopo la consultazione nelle Marche? Penso saranno relativi, perché ciascuna regione ha una sua storia".

Giacomo Giampieri