Le maschere di Yapwilli al Paolucci

Offagna inondata di maschere da tutto il mondo: ecco la mostra "Mask – Essenza dell’evoluzione", a cura dell’eclettico artista e maestro d’arte, William Vecchietti. Conosciuto a livello internazionale con lo pseudonimo Yapwilli, Vecchietti – già direttore del festival della street art AnconaCrea – è pronto a esporre le sue maschere al Museo Luigi Paolucci di Offagna. Il taglio del nastro domani, alle 18.

Nella stessa occasione, aprirà al pubblico la nuova sala espositiva del Museo Paolucci curata dall’antropologo Franco La Cecla e dedicata alla collezione di maschere etnografiche provenienti da tutto il mondo, donata al Comune di Offagna in memoria del professor Francesco Di Dio Busa. Fu la moglie Giancarla Giorgetti a donare i reperti storici del marito all’Amministrazione.

"L’idea è nata anni fa proprio grazie a lei – evidenzia Vecchietti –. Giancarla ha regalato una collezione di maschere antiche al Museo e per la prima volta sono esposte più di un’80ina di maschere di diverse epoche e da tutto il mondo, dall’Africa all’Asia. Francamente, non ne ho mai visto così tante", dice entusiasta. Mask è un progetto culturale promosso dal Comune di Offagna per la valorizzazione dell’arte contemporanea, la cui realizzazione è stata possibile grazie al contributo messo a disposizione dalla Regione Marche nell’ambito del bando cultura.

"Questo settore mi appassiona sin dal ’90, le mie maschere saranno circa 40, ne porterò anche una decina fra le più antiche dalla mia collezione personale".

Colori e forme etniche, di luoghi lontani ma di visi uguali ai nostri: una bocca, degli occhi, un naso. Pirandello la sapeva lunga, siamo tutti maschere. Costantemente impegnato in nuovi progetti e collaborazioni, Vecchietti è un artista eclettico dal linguaggio diretto, libero, puro. L’archetipo, l’idolo che la mistica di Vecchietti evoca in Mask è composto da un polimero di amido di mais stratificato dall’avvicendarsi della penna 3D con un gesto propiziatorio. Le sue, maschere moderne realizzate con la tecnologia di oggi, accanto a quella di una volta, collezionate da Di Dio Busa.

L’alter ego della civiltà contemporanea prende corpo partendo dai fori degli occhi, delineando fisionomie che richiamano il decorativismo tribale, il primitivo. "La collezione di maschere etnografiche che sarà allestita nella collezione permanente del museo vuole rappresentare culture, religioni, usi e costumi di diversi popoli". Gli spazi sono visitabili da domenica fino al 30 marzo, negli orari di apertura del polo museale.

Nicolò Moricci