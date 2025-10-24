Le mense scolastiche sfiorano il podio nazionale della qualità: quarte

Le mense scolastiche di Ancona sfiorano il podio a livello nazionale. Continua a migliorare la qualità del servizio negli istituti comprensivi del capoluogo che quest’anno si piazza al quarto posto nella classifica nazionale di FoodInsider.

I risultati del decimo Rating dei menù scolastici sono stati ieri presentati nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’indagine ha fotografato in dieci anni di monitoraggio un sistema in trasformazione. Il dato più urgente: solo una mensa su tre misura in modo sistematico gli scarti alimentari, rendendo il food waste un problema in gran parte invisibile. In questa speciale classifica Ancona si piazza dietro Parma, Cremona e Fano ed è seguita da Udine, migliorando di anno in anno la sua posizione (la scorsa indagine era al quinto posto, nel 2022 all’ottavo).

Tutto ciò grazie a un ricorso più marcato al biologico, niente cibo processato, niente usa e getta, soluzioni sostenibili, favorendo una maggiore sostenibilità e aumentando il legame con il territorio grazie ai prodotti a Km0. L’obiettivo della ricerca é fotografare lo stato della mensa e tracciarne l’evoluzione, per scoprire la quantità di scarti, verificare le best practice e i Comuni che migliorano anche grazie all’applicazione dei CAM, i Criteri Ambientali Minimi, la legge che trasforma la mensa in uno strumento di sviluppo del territorio in chiave sostenibile.

"Un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti coloro che vi lavorano e che permette di progredire nella ricerca della qualità e del gradimento dei pasti – afferma l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli –. Lo sforzo per favorire l’introduzione della alimentazione biologica e a filiera corta, con prodotti IGP, DOP, DOCG oltre che rispettosi della stagionalità, garantisce qualità ai menù scolastici".