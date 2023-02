Anche quest’anno il Comune di Ancona aderisce alla Green Food week che si tiene dal 13 al 17 Febbraio; si tratta di una settimana nella quale le mense d’Italia si uniscono per offrire piatti a minor impatto ambientale, alimenti biologici locali che richiedono poche risorse idriche e poche energie e fanno bene alla terra. L’iniziativa, a cui partecipano diversi Comuni italiani è promossa da Food Insider (associazione di genitori). La giornata clou sarà il 16 febbraio che coincide con la diciannovesima edizione di M’illumino di meno. Per la Green Food week il Comune di Ancona proporrà nelle scuole un menù composto da un primo piatto e un secondo piatto con alimenti biologici o alimenti a filiera corta; il 16 Febbraio invece sarà proposto un menù vegetariano con un secondo piatto a base di legumi e un contorno di stagione biologico locale. Il menù della Green Food week è stato distribuito a tutte le scuole.

I menù scolastici proporranno per esempio, gnocchetti sardi bio con lenticchie, pasta di farro con pomodoro bio e carote, cosce di pollo da filiera corta, passati di verdure con legumi bio, mozzarella da filiera corta, pennette bio con pesto di broccoli, spaghetti biologici con pesce fresco dell’Adriatico e casciotta di Urbino. Ancona nel 2022 aveva raggiunto l’8° posto nel rating nazionale sulle mense scolastiche redatta da Foodinsider.

"La corretta alimentazione si impara sin dalla giovane età, non solo sana ma anche qualitativamente valida, coniugando così assunzione di cibi salutari ed educando al contempo il gusto dei piccoli. Un passo alla volta proseguiamo nel migliorare il nostro servizio mensa e la strada intrapresa sta dando buoni risultati grazie all’impegno di tutti coloro che vi lavorano – afferma l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini –. Importante e fondamentale la collaborazione con i rappresentanti dei genitori nei comitati mensa. L’impegno per favorire l’introduzione della alimentazione biologica e a filiera corta, con prodotti IGP, DOP, DOCG oltre che rispettosi della stagionalità, garantisce qualità ai menù scolastici. Abbiamo scelto di partecipare con energia alla Green Food Week che riteniamo un evento altamente educativo per i nostri bambini".