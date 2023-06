"Le mie basette finite nel mirino"

di Sara Ferreri

"Era mezzanotte, ero in macchina e stavo rientrando a casa quando mi suonò il telefono e risposi. ‘Buonasera, sono Silvio Berlusconi vorrei parlare con Francesco Casoli’". Ricorda benissimo quella serata l’imprenditore fabrianese presidente di Elica. "Era il 2006 – spiega – e ricordo che subito pensai ad uno scherzo. Dissi: ‘Sì, va bene ragazzi, sono stanco, è tardi’. Invece lui dall’altro capo del telefono serio mi disse: ‘No, guardi sono veramente Silvio Berlusconi’. E poi aggiunge: ‘Se le propongo di essere con noi al Senato nei prossimi anni?’ Io accettai e al presidente devo davvero molto. Questa per me è storia: quell’esperienza mi ha dato davvero tantissimo. Ho ricordi molto belli, ho servito il Paese al suo fianco al Senato. Un’esperienza che mi ha cambiato la vita ed è una delle cose che ricordo con maggiore onore e grande riconoscenza, sentimento che ritengo importantissimo. Per me è stato un onore essere stato scelto da lui per un ruolo così di rilievo. Abbiamo condiviso anche diversi momenti insieme quando è venuto nelle Marche".

L’imprenditore Francesco Casoli, giovanissimo, era presente alla prima uscita pubblica ad Ancona alla fiera della Pesca, nel 1994, dopo la famosa discesa in campo del presidente del Consiglio che è stato poi il più a lungo in carica della storia repubblicana. Era l’anno della prima vittoria alle elezioni dell’ex premier. L’anno successivo, nel ’95 tornò a Macerata per un incontro al Cinema Italia in vista delle elezioni provinciali. Cinque anni dopo, nel Duemila, per le Regionali Silvio Berlusconi attraccò al porto con "Azzurra", la nave della libertà. "Ricordo che quando entrava lui in una stanza, ci fossero solo tre o cinquecento persone, lì calava il silenzio. Tutti si zittivano perché riconoscevano il suo grande carisma. Lui è stato un leader capace di catalizzare energia ed attenzione. E in ogni occasione cercava di sdrammatizzare".

Se a Francesco Casoli chiedi un aneddoto a lui particolarmente caro su Silvio Berlusconi, risponde: "Sì, una volta guardò le mie basette e mi disse: ‘Bisogna che te le tingi’. Io però non gli ho dato retta (sorride, ndr). Oltre ad essere un grande imprenditore, era una persona molto empatica, ma anche un uomo molto generoso, una grande personalità che per questo capisco possa dividere. Io ho soltanto ricordi positivi – conclude l’imprenditore ed ex senatore fabrianese – e posso dire che ha combattuto diverse battaglie su più fronti".