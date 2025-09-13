"Le mie foto di New York nei labirinti della metro"

"Il mio obiettivo era rappresentare New York vista dal basso, dove la città respira sotto terra. Il momento in cui quella metropoli respira e nessuno se ne accorge". Egidio Amico non è un fotografo professionale, nella vita, da sempre, fa il ristoratore, ma la sua passione per l’arte, sotto varie forme, ha le radici dai tempi degli studi scolastici frequentati nell’allora istituto d’arte di Ancona, oggi liceo artistico ‘Mannucci’.

Durante un recente viaggio fatto nella ‘Grande mela’, Amico ha scattato una serie di foto, in particolare quelle nelle stazioni della labirintica metropolitana newyorchese. E da quegli scatti è nata l’idea di una mostra che il titolare della pizzeria Sepofà, agli Archi, ora ha perfezionato. La mostra si intitola appunto ‘New York Subway’ e gli scatti saranno in mostra da domani, domenica 14 settembre, fino al 27 settembre alla Lumière Bottega Pop, l’apprezzato locale sotto gli archi di piazza Cavour, all’angolo con corso Mazzini.

All’inaugurazione della mostra di domani sera (ore 19) sarà presente anche il poeta anconetano Francesco Gemini che narrerà alcune poesie in italiano e in vernacolo. Non si tratta solo di belle foto in bianco e nero, dietro ci sono uno studio e un messaggio ben precisi: "Ho scelto quella location, appunto la metropolitana di una delle città più iconiche del mondo dove tutti hanno in mano o all’orecchio un cellulare – spiega Amico – tutti tranne le persone border line, ai margini della società, senza fissa dimora, tossici, ubriachi. In più ho inserito la foto di una bambina che in mano ha una rosa, accomunando lei e proprio gli ultimi della società che però alla fine sono gli unici a non essere schiavi del telefono e di internet. Insomma, (di)mostrare come gli esseri umani sotto terra sono chiusi come topi e l’unica chance di emergere è scollegarsi dalla realtà è una sorta di schiavitù tecnologica".