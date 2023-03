Le molestie sul lavoro Avances dal suo titolare: è costretta a licenziarsi

Atti persecutori nell’ambiente di lavoro, l’incubo assurdo di Milena (nome di fantasia), vittima di avances da parte del suo datore di lavoro e poi di minacce da parte della moglie. Lo strumento dell’Ammonimento, previsto dal codice penale in materia di violenza di genere, ha avuto un senso molto importante in questa storia emblematica e in tante altre che si sono verificate nel nostro territorio. Quella emersa dalla questura di Ancona è avvenuta di recente proprio nel capoluogo dorico e ha visto protagonista Milena, una donna vicina alla trentina che ha iniziato a svolgere un lavoro presso un’attività commerciale. Tutto procedeva normalmente, fino a quando il suo datore di lavoro ha iniziato a molestarla sul luogo di lavoro e fuori. L’uomo si era invaghito di lei, ma di fronte ai rifiuti della giovane donna non si è fermato diventando molto insistente, fino al punto di costringere Milena a licenziarsi e a trovare un altro lavoro. Poco tempo dopo, per fortuna, la ragazza ha trovato un nuovo impiego, sebbene non troppo distante dal centro commerciale dove lavorava in precedenza. L’incubo delle molestie sembrava terminato, ma al contrario è scattata la seconda parte della storia, ancora più incredibile. A molestarla, infatti, non era più soltanto il suo ex datore di lavoro, ma anche sua moglie. La donna, in effetti, era venuta a sapere della presunta relazione tentata dal marito. La vicenda ha assunto tratti da vero e proprio film. La donna infatti ha continuato a molestarla con appostamenti e messaggi social, perché gelosa dell’attrazione che il marito provava per la ex dipendente. Siamo davvero alla follia. In provincia di Ancona, dall’inizio del 2023 sono già 4 gli Ammonimenti emessi dal questore Capocasa sia per violenza domestica, che per condotte persecutorie. Tra cui la storia amara di Milena.