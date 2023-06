"Le mura storiche di Osimo le meglio conservate? E’ così ma dall’abbandono non sembra"

"Il tratto più esteso e meglio conservato di mura romane di tutte le Marche ma non sembra". Parte da un dato storico la polemica di Alessandro Buccelli, ex coordinatore di FI-Cdo, che torna a denunciare il degrado urbano. "Degli originari due chilometri di cinta muraria che un tempo correvano lungo il perimetro dell’insediamento romano, è rimasta una sezione di circa 200 metri E’ incredibile pensare come questi enormi conci in arenaria continuino a sfidare il tempo dal 174 a.C., quando i censori Fulvio Flacco e Postumio Albino appaltarono le mura difensive assieme alla tabernae nella zona dell’antico foro, odierna piazza Boccolino". C’è scritto così sul sito del turismo di Osimo ma l’incuria regna sovrana nel nostro centro storico dove ormai la Parietaria (o erba muraria), con tutte le conseguenze che comporta facilmente riscontrabili anche in rete, fa decisamente da padrona. Perché sul sito istituzionale di Osimo Turismo vengono decantate le mura romane (in una foto sono splendide e pulite) e poi tutto di fatto è lasciato all’abbandono? E poi faccio fatica a capire perché i Tre Archi non rientrano tra le priorità anche se sono l’accesso principale per l’ospedale".