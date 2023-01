Le Muse nel paese delle meraviglie con la ’Compagnia delle Formiche’

Al Teatro delle Muse va in scena lo spettacolo che in modo più o meno ufficioso chiude il periodo natalizio ad Ancona, sfruttando il weekend che ha incluso l’Epifania. E’ il musical ‘Alice nel paese delle meraviglie’, che la Compagnia delle Formiche propone in doppia recita oggi pomeriggio (ore 15.30 e 18.30). Non un classico tipicamente natalizio, come ‘Lo Schiaccianoci’, ma un classico e basta, buono per tutte le stagioni. "Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia – si legge nella presentazione dello spettacolo -. In un Paese delle meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro!’. Un capolavoro della letteratura (non un libro per ragazzi, se c’è bisogno di ripeterlo ancora una volta) diventa un ‘musical per famiglie". Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma la Compagnia delle Formiche coglie nel segno realizzando un lavoro che assolve perfettamente al suo compito: divertire, sorprendere ed emozionare piccoli e adulti disposti a tornare tali, grazie innanzitutto a un cast di quindici eccezionali performer pronti a far rivivere le avventure di Alice nell’incredibile luogo in cui ‘precipita’.

Musiche coinvolgenti, oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e spettacolari scenografie garantiscono il successo a un’opera firmata da Andrea Cecchi, che oltre alla regia ha curato il testo, insieme ad Alessio Fusi. Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia sono gli autori delle musiche, mentre Gabriele Moreschi e Caterina Pini hanno profuso tutta la loro creatività per quel che riguarda, rispettivamente, scene e coreografie. Il cast è capeggiato da Benedetta Boschi (Alice), Simone Marzola (Cappellaio matto) e Claudia Naldoni (Regina di cuori).

r.m.