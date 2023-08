Le navette funzionano Portonovo fa il pieno Ma non è un caos

di Claudio Desideri

15 agosto 2023. Un Ferragosto da tutto esaurito a Portonovo ma all’insegna della calma e rilassatezza. Certamente martedì scorso è stato per la baia un giorno diverso dal solito con tantissima gente ma senza quella frenesia cui eravamo abituati gli scorsi anni. Già alle 7.30 del mattino il parcheggio Pieri a monte era pieno a metà e quello a valle della Torre al completo. Restavano ancora posti liberi al Lago Grande riempito nella successiva mezzora.

Complice della calma che si respirava nella baia sicuramente il fermo che i vigili urbani eseguono, a monte nei giorni di sovraffollamento e che invita a non scendere con le auto. Questo elimina il continuo girovagare di mezzi alla ricerca di un posto che di fatto non c’è e da alla baia un aspetto da parco naturale. Auto invitate a non scendere ma tantissime navette, circa una ogni dieci minuti. Quella che scende dal parcheggio a monte, il n.94 dalla Stazione, il n.95 dallo stadio del Conero, quella da Marcelli a Portonovo. Per turisti e locali c’è solo l’imbarazzo della scelta. Imbarazzo che non c’è stato visto il gran numero di persone che hanno utilizzato i mezzi pubblici gratuiti, pieni sin dalle prime ore del mattino. Affollati in discesa e in salita con i tanti giovani che hanno trascorso in spiaggia la notte del 14 come da tradizione.

Molte le persone ma non così tante da soffocare le spiagge. "Questa è una stagione che rimarrà nella storia - ha detto al Carlino Flavio Fiorini dell’hotel Internazionale - perché ad agosto non abbiamo mai fatto fatica a riempire come quest’anno. Fortunatamente il ristorante è sempre pieno e questo compensa la minore richiesta alberghiera. Le cause sono tante, dalle scorse calamità naturali alla ripresa dei viaggi all’estero sino alla diminuzione del potere d’acquisto". Quindi ristoranti tutti al completo come alla Capannina dove il 14 sera si è svolta la serata musicale, come ci ha detto Maurizio Sonnino "super partecipata come pure la tradizionale colazione alle 6 del mattino di Ferragosto con i bomboloni freschi". In tutti i ristoranti menù da tradizione con il mosciolo re dei piatti. "Dalle raguse allo stoccafisso - ci ha detto Enrico Giacchetti dell’omonimo ristorante - ma anche un nuovo crostaceo, il granchio blu. Un’animale non autoctono che sta infestando l’Adriatico e che fa scorpacciate di tutto cancellando la biodiversità marina. Questo prodotto, che per fortuna è una prelibatezza, lo usiamo nel nostro misto mare bianco, proprio per contrastare il suo sovrapoppolamento." Un Ferragosto che è stato pieno di turisti stranieri come ci ha detto Paolo Bonetti dell’omonimo stabilimento: "Sono belgi, francesi, tedeschi e anche statunitensi. Questa sera (martedì) faremo festa con la musica e i panini con la porchetta". Un Ferragosto piacevole nella baia che per fortuna non si è macchiato di incidenti, neanche negli scoscesi sentieri per Mezzavalle, la spiaggia forse più richiesta ma sicuramente la più affollata. Se infatti nelle spiagge della baia molti erano i lettini vuoti degli stagionali, sicuramente altrove per le ferie, tantissimi erano i teli stesi in quelle libere per la maggior parte di anconetani e turisti.

