Le navi dei migranti tra onde alte due metri Ocean Viking arriverà oggi con 37 persone

di Pierfrancesco Curzi L’arrivo della prima nave con 37 migranti a bordo è anticipato: la Ocean Viking attesa per questa sera alla banchina 22. Lo ha comunicato ieri la prefettura di Ancona che sta coordinando l’intero processo. Il suo approdo allo scalo dorico era inizialmente stato previsto attorno alla mattinata di domani, ma la navigazione spedita a causa del rischio maltempo ha fatto sì che il piano fossero modificato in corso d’opera. C’è invece preoccupazione per l’altra imbarcazione, la Geo Barents, gestita da Medici senza Frontiere, ieri in balìa di condizioni meteo marine difficili: "Stiamo affrontando onde alte fino a due metri e mezzo _ ha dichiarato la responsabile dei soccorsi di Msf, Fulvia Conte _. A causa del maltempo dovremmo arrivare ad Ancona nel pomeriggio di mercoledì". Ricordiamo che a bordo della Geo Barents ci sono 73 migranti, tra cui 3 donne e una quindicina di minori non accompagnati. Msf, in prima istanza, aveva chiesto al Ministero degli Interni di essere a assegnata a un porto più vicino, sembrava Taranto in un primo momento, poi di poter trasferire le persone recuperate sulla Ocean Viking: entrambe le richieste sono state negate. Tra oggi e domani dunque il porto di Ancona, per...