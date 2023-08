Le nomine del sindaco Silvetti Montaccini è il segretario generale

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, firma il decreto di nomina di Giovanni Montaccini a segretario generale prima di partire per le ferie. Lo fa anticipando i tempi della scadenza della proroga, fissata al 15 settembre prossimo, prendendo tutti in contropiede. Il nome di Montaccini sembrava uno di quelli davvero a rischio nel passaggio tra l’amministrazione Mancinelli e quella attuale e invece a sorpresa nei giorni scorsi è arrivata la firma. Senza la figura del direttore generale, non prevista nell’organigramma delle amministrazioni comunali al di sotto dei 100mila abitanti, sarà Montaccini a svolgere il ruolo di massimo dirigente fino alla scadenza del mandato di Silvetti, dunque con un mandato quinquennale. Oltre all’incarico primario, Montaccini dovrà occuparsi di altri settori della macchina comunale fino a quando il sindaco non nominerà formalmente i nuovi dirigenti dei settori rimasti scoperti (verde e personale) e il nuovo comandante della polizia locale. Una nomina, questa, che doveva arrivare ormai da settimane e che invece slitterà con ogni probabilità a settembre. Tornando alla nomina di Montaccini, nello stesso decreto Silvetti ha annunciato anche la posizione di Maria Gloria Frattagli come capo di gabinetto. Ora mancano soltanto un paio di nomine dello staff personale del sindaco, una delle quali dovrebbe andare a Francesco Bastianelli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che dovrebbe occuparsi di Pnrr. Per quanto concerne il resto della squadra dei dirigenti, alla fine non dovrebbe cambiare nulla. Confermati negli stessi ruoli quelli in ruolo, a partire da Claudio Centanni a cui però verrà alleggerita la mole di lavoro togliendo alcune deleghe. Centanni resta al Patrimonio e all’urbanistica, Stefano Capannelli continuerà a supportare l’assessore Tombolini ai lavori pubblici. Non dovrebbe essere spostata (ma il condizionale resta valido per tutti) neppure Claudia Giammarchi dai servizi sociali e Giorgio Foglia a gare e appalti. Tra i non di ruolo non corre alcun rischio Roberto Panariello all’ambiente, mentre resta da decifrare la posizione di Roberta Alessandrini che però potrebbe essere confermata col mandato pieno fino al 2028.

Non dovrebbero esserci ribaltoni neppure nel settore avvocatura e affari legali, mentre a sindaco e giunta spetta la nomina del nuovo dirigente del personale. Il sindaco in questi giorni è in ferie e, alternandosi con il suo vicesindaco, Giovanni Zinni, rientrerà nei giorni di Ferragosto per mettersi subito al lavoro anche su questo tema in vista della ripresa dell’attività a tempo pieno a settembre.