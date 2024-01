Le nostre eccellenze. Encomio a quindici aziende: "Siamo orgogliosi di voi"

Dagli imballaggi sostenibili alla logistica, dall’alta sartoria all’agricoltura biologica. Premiate nella sede del Consiglio regionale di piazza Cavour dieci aziende anconetane, provenienti da tutta la provincia. Il presidente Dino Latini, a capo dell’assemblea legislativa regionale, ha motivato così l’encomio: "Siete voi che con il vostro lavoro, il vostro impegno, la vostra dedizione, i vostri sacrifici, partecipate in prima persona alla crescita socio-economica del nostro territorio". Poi, in apertura di cerimonia, ieri, alle 11.30, ha ricordato "i grandi risultati ottenuti negli anni, l’essere riusciti a superare grandi sfide fino a raggiungere i mercati internazionali, senza smettere di investire e di dare la giusta attenzione al territorio dove siete nati". Quindici le aziende premiate, dal nord al sud della regione, dall’entroterra alla costa, attraversando i settori della moda, della logistica, dell’edilizia, dell’agroalimentare, del mobile, fino agli imballaggi sostenibili e alla smart-mobility. Dieci quelle di Ancona.

L’onorificenza è andata a Lorenzo Alessandroni, dell’Alseo Impresa Palificazioni (Osimo); a Sandro Pergolesi, della Cristianpack (Osimo) e a Gianluca Garofoli, della Garofoli Group (Castelfidardo). Premiati anche Lorena Lardini, Lardini Spa (Filottrano); Pietro Vittori, Manifattura Italiana Tabacco Spa (Chiaravalle); Andrea e Chiara Morandi, Morandi Group agenzia marittima (Ancona); Giorgio Fanesi, Pluservice sistemi gestionali smart mobility (Senigallia); Mauro Galassi, Sige Spa componenti e accessori per mobili (Polverigi); Giuseppe Zagaglia, Azienda Agricola Zagaglia (Osimo); Marco Zannini, Zannini Group minuterie metalliche (Castelfidardo). Sia il vicepresidente Gianluca Pasqui sia gli altri consiglieri regionali che sono intervenuti (da Carlo Ciccioli a Giacomo Rossi, passando per Lindita Elezi e Luca Santarelli) hanno evidenziato "la gratitudine e la stima per il vostro contributo all’economia, al lavoro e alla coesione sociale". Dopodiché, è stata la volta di Angelo Eliantonio, assessore allo sviluppo economico del Comune dorico: "Un plauso particolare al Morandi group. Encomio – ha ribadito più volte l’assessore – significa ammirazione in uno scenario, come quello del traffico di merci via mare, che sta soffrendo per via della crisi internazionale di Suez. Nonostante tutto, il gruppo Morandi opera qui da 110 anni. Ecco, siamo orgogliosi di avervi come concittadini". "È una grande soddisfazione veder riconosciuto il nostro impegno", ha commentato Andrea Morandi. Poi, sorrisi e foto tra imprenditoria e politica, in una tavola rotonda che è parsa a Latini "una preziosa e utile lectio magistralis".

Nicolò Moricci