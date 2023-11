Le nostre eccellenze. La parità di genere abita nella casa "trasparente" realizzata dalla GGF

Una moderna "serra urbana" come nuova sede della GGF Group e, soprattutto, un riconoscimento unico nelle Marche: azienda con la certificazione per la parità di genere. E’ stata una giornata ricca di soddisfazioen ieri per il patron Guido Guidi che ha aperto le porte della sede della Baraccola in via Primo Maggio alla presenza, tra gli altri, del governatore delle Marche Francesco Acquaroli e del sindaco Daniele Silvetti.

"Un riconoscimento come quello della parità di genere, indubbiamente difficile da ottenere, ci onora, ma è anche vero che per noi, nella quotidianità, è sempre stato un dato di fatto" ha sottolineato Fabio Di Giulio, dg GGF Group. E i festeggiamenti per questo importante traguardo non potevano capitare in occasione migliore dell’inaugurazione della nuova sede, progettata secondo le ultime innovazioni in termini di sostenibilità ambientale e del benessere psicofisico di chi ci lavora.

"Scegliere una sede trasparente è per noi simbolo di fierezza. Vogliamo – spiega Guidi – che tutti possano vedere il nostro lavoro e ne siamo orgogliosi. C’è chi lo chiama Call Center, in maniera semplicistica. In realtà, GGF Group è molto di più: siamo una sorta di angeli custodi, che vengono attivati nel momento del bisogno, siamo noi dietro alle grandi aziende che chiamate quando non funziona qualcosa. Anche se lavoriamo nell’ombra, siamo orecchio, voce e volto delle aziende che rappresentiamo. È un lavoro bello, il nostro. Mette insieme competenze di ingegneria gestionale, brand, customer care, marketing, comunicazione verbale e non, oltre a conoscenze tecniche specifiche".

E questo per GGF è un punto di lancio per progetti che guardano al futuro. In primis il CX Hub, un incubatore con professionalità diverse, dalle competenze umanistiche a quelle di ingegneria e digital, presentato con lo scopo di creare nuovi modelli di eccellenza per la Customer Experience.

"Se consideriamo, poi – conclude Guidi – che abbiamo un entroterra che ospita degli importanti brand multinazionali possiamo affermare che ci sono tutte le carte in regola per creare un vero e proprio hub, un polo di eccellenza. La nuova Silicon Valley della Customer Experience". "Siamo davanti a un’azienda – sottolinea Acquaroli – che ha raggiunto già grandi risultati e oggi, con l’inaugurazione di questa nuova sede e l’ottenimento di questa importante certificazione, si apre a una nuova fase che può diventare un’esperienza importante per tutto il territorio regionale. Grazie a Guido Guidi per le sue intuizioni e a tutto il gruppo che è riuscito a portare nel nostro territorio un’eccellenza come questa".