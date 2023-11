Le nostre inchieste. Tra alloggi e trasporti, è emergenza studenti. Una città universitaria?

"Gli alloggi per gli studenti fuorisede sono di primaria importanza". Ha sintetizzato così a metà novembre il presidente Sergio Mattarella di fronte agli universitari della "Federico II" di Napoli, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Un problema ricorrente ma anche "antico", come lo ha definito il Capo dello Stato. Anche in quel di Ancona, dove i problemi visti già negli anni passati persistono, non solo a livello di studentati o di alloggi privati ma anche in fatto di trasporti. "Tutte problematiche già note, che sono state presentate negli incontri recenti con Conerobus e Comune — esordisce Marika Semeraro, che da due anni è la presidente di Gulliver Ancona — Di recente abbiamo avuto un confronto anche con l’assessore comunale all’Università, Marco Battino, e siamo in attesa di cambiamenti".

Proprio Semeraro, a maggio scorso e insieme al coordinatore dell’associazione universitaria, Gianluca Ferri, aveva mandato una lettera all’Amministrazione chiedendo, oltre a un miglioramento del numero di alloggi, anche quello relativo alle University Card e alle carriere alias per persone transgender. "In città ci sono più di 16mila studenti, ma sia quest’anno che nel 2022 abbiamo ricevuto segnalazioni di persone che ci chiedevano aiuto — aggiunge — perché sono in difficoltà nel trovare appartamenti tramite agenzia. Stesso discorso con gli studentati dell’Erdis (l’ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle Università marchigiane, ndr), dato che essendoci delle procedure ben precise di controllo sugli affitti non sono aperti per tutti. Le stanze vanno a ruba già subito dopo l’estate e non soddisfano nemmeno il 50% delle domande fatte da chi ne ha bisogno". Un problema soprattutto per chi è fuorisede e deve cercarsi una sistemazione: "Le graduatorie definitive escono con parecchio ritardo rispetto all’inizio delle lezioni — dice ancora Semeraro — quindi ci sono studenti che cercano un posto in uno studentato già oltre il tempo opportuno e devono mettersi in coda nell’attesa di rinunce da parte di altri".

In città, nel 2022, erano 513 i posti letto disponibili negli alloggi Erdis. "E sono stati tutti polverizzati", assicura la presidente Gulliver, che mostra i dati sugli alloggi disponibili nel passato anno accademico (per l’ultimo si dovrà ancora attendere) rilasciati dalla Regione. Brecce Bianche contava 120 posti, il Buon Pastore 88. Sono otto i posti alla residenza Miglioli, 94 quelli al Bartolo, 15 al Pirandello, 55 allo Scosciacavalli, 22 al Matteotti, 43 allo Strabone e 68 a Monte Marino. Gli studenti costretti a cercare degli alloggi privati, invece, hanno dovuto fare i conti con un rialzo dei prezzi: "Un aumento del 5% rispetto al 2022 — spiega — Una differenza minima di prezzo, intorno a 30 euro, ma comunque importante per chi arriva da lontano. Oggi i costi per una camera doppia arrivano fino a 200 euro e a 230 euro per una singola". Anche se in diversi appartamenti, specie quelli del centro, sono stati riscontrati dei problemi strutturali: "Situazione diversa e peggiore rispetto agli studentati, dove in passato sono stati svolti lavori di ristrutturazione e di cambio-mobilio".

Molti alloggi privati non sono anti-sismici e "il 9 novembre 2022, quando c’è stato il sisma (di magnitudo 5.5 nel tratto di costa compreso tra il capoluogo e Pesaro, ndr), hanno subito dei danni. Alcuni studenti si sono così ritrovati fuori casa per diverso tempo". E ci sono anche i classici problemi legati agli spostamenti: "Gli autobus sono già affollati di prima mattina, soprattutto negli orari di punta, in particolare quelli che vanno verso Montedago (dove ci sono le tre facoltà di Agraria, Ingegneria e Scienze, ndr), e a volte si è costretti ad aspettare anche quattro corse, sia all’andata che al ritorno, per poter salire sul bus — aggiunge Semeraro — Inoltre va tenuto in considerazione il problema del orari: le tratte di alcune linee, come l’14, finiscono presto, alle 21 di sera. Nei festivi ancora prima. Così si ostacola la vita serale, se uno vive in periferia e vuole andare in centro nel weekend, significa dover stare con l’orologio in mano per tornare a casa altrimenti sono diversi chilometri di cammino". Per non parlare "dei fuorisede che studiano nelle facoltà distaccate — conclude — Da Ascoli e San Benedetto, fino a Fermo, Macerata e Pesaro, continuamente ci arrivano lamentele da chi deve venire qui per questioni burocratiche".