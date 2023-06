Le "Notti bianche" delle chiese: si parte da San Francesco alle Scale

Sarà la chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona, venerdì 9 (ore 21.15) a inaugurare il format delle aperture serali della rassegna ‘Scrigni Sacri’, con l’evento nazionale denominato ‘La lunga notte delle chiese’.

E’ praticamente la ‘notte bianca’ dei luoghi di culto, che fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità. Con l’occasione si potranno quindi riscoprire dipinti, sculture e architetture dai significati oggi dimenticati, in un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti in loco e non a cura di Alessio Ionna e dalle sinfonie a cura del Coro giovanile ‘Orlandini’. Un’occasione imperdibile per godere delle bellezze della città e di questa storica chiesa. Ingresso libero (info 3208773610 e www.museodiocesanoancona.it).

Venerdì 23 giugno partiranno invece le serate di ‘Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte’, già iniziata ad aprile con gli itinerari anconetani (tutti i venerdì alle ore 14.30, con partenza da Santa Maria della Piazza, fino al 3 novembre) e con l’apertura straordinaria delle chiese: il Duomo (dal lunedì alla domenica ore 8-12 e 13-19), la Chiesa del Gesù (venerdì ore 15-17.30; sabato e domenica ore 10-12.30), quella di San Biagio (da lunedì a sabato ore 7.30-12 e 15-19; domenica ore 15-19) e la stessa chiesa di Santa Maria della Piazza (martedì e mercoledì ore 10-12 e 16-18; da giovedì a domenica ore 10-18).

Ogni appuntamento sarà dedicato alle opere d’arte presenti nelle varie sedi, come in una vera e propria, dicevamo, ‘notte bianca’ delle chiese, oltre a concerti organizzati delle Associazioni musicali del territorio. A questa decima edizione partecipano per la prima volta San Giovanni Battista di Ancona (venerdì 23), Santa Maria di Portonovo (7 luglio), Santissimo Rosario di Sirolo (4 agosto) e la restaurata Santissima Trinità di Osimo (22 settembre). Presente inoltre Santa Maria della Piazza di Ancona, l’8 agosto).

Ad accompagnare l’iniziativa le associazioni musicali Coro giovanile A. Orlandini, Associazione corale Giovan Ferretti e il ritorno del Liceo musicale Rinaldini di Ancona. L’8 ottobre, infine, è in programma la ‘Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo’, con il tema "Apriti Museo" presso il Museo Diocesano. Il progetto è a cura di don Luca Bottegoni, Diego Masala e Paola Pacchiarotti. Letture iconografiche e iconologiche di Susanna Gobbi Paolini.

Intanto, a proposito di chiese, si ricorda che da oggi a domenica (ore 17-19.30) sarà aperta al pubblico Santa Maria di Portonovo grazie al FAI Ancona, che garantisce anche un servizio continuato di visite guidate.