Le notti brave dei vandali: "Sporcizia e bivacchi"

È l’ultima trovata di gruppi di ragazzini, il sabato sera comprano la pizza e gli alcolici e si ritrovano sulle rive del fiume Musone, all’altezza della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo, e dopo avere bivaccato, lasciano i resti nell’area verde lungo il corso d’acqua. Non solo, alla fine della serata lanciano le bottiglie di vetro vuote nel letto del fiume. Ce ne sono a decine che sono rimaste bloccate a riva. Chi frequenta la pista per fare jogging e godersi la natura non ha potuto non notarle. Intanto gli osimani si sfogano anche sui social e chiedono più sopralluoghi della polizia municipale già allertata e in sopralluogo diverse volte in zona. In passato c’erano stati altri episodi ai danni degli arredi pubblici della pista ciclabile, anche dei bagni. La zona, in diversi punti, è coperta da telecamere. Atti vandalici che si susseguono e suscitano rabbia a Osimo, che nell’ultima settimana ha avuto a che fare con l’ignoto che ha preso a martellate le coperture in vetro dei reperti sotto il loggiato comunale e con i baby vandali che hanno tirato sassi contro le vetrate delle case a San Biagio. "Le abbiamo viste anche noi quelle bottiglie, purtroppo sono anche di difficilissimo recupero. Si è perso il concetto di educazione – dicono gli "Amici della pista ciclabile", che gestiscono l’area a titolo volontario –. Sono vandali, che hanno devastato anche l’area per la sosta non troppo tempo fa, sotto la quercia, distruggendo sia una panchina che la recinzione. E ci sono anche danni al guardrail. Un mezzo cingolato probabilmente, non tenendo conto della larghezza del ponte sul Musone alla Confluenza, gli è finito addosso distruggendolo. I soliti parcheggiatori, poi, hanno danneggiato un pezzo di pavimento della palestrina all’aperto e abbiamo già chiesto di sistemare le mattonelle anti caduta spostate e di posizionare i paletti a difesa dell’area. Siamo di nuovo a chiedere un incontro con l’assessorato preposto, probabilmente l’ultimo per questa amministrazione comunale prima delle elezioni del 2024. Faremo presente anche, di nuovo, il rischio che con le piogge le frane si aggravino". Anche il parco Verde energia di Astea, situato proprio nei pressi della pista, è stato recentemente oggetto di pulizia, dopo che diversi avevano lasciato immondizia e residui di barbecue sul prato sfruttando le ultime belle giornate. Una famiglia ha lasciato addirittura il fornelletto in loco, considerando di tornare poi il giorno dopo. Silvia Santini