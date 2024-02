"Le nuove regole?. Non le condivido"

E’ al suo primo mandato e probabilmente tenterà il secondo, anche se lui su questo non si sbilancia, ma di certo non condivide la novità del terzo mandato per i Comuni più piccoli. E’ Thomas Cillo, il sindaco di Monte San Vito.

Cillo, perché non condivide le novità normative?

"Se la scelta di ‘ampliare’ il limite di due mandati è fatta perché non ci sono persone che si candidano, il provvedimento non mi pare che sia risolutivo. I veri problemi che allontanano le persone a candidarsi sono altri". Quali?

"Le responsabilità in primis, poi il fatto che i partiti e con essi un’identità politica non c’è più. Il percorso di esperienza politica (non solo elettiva) che manca viene colmato da progetti locali civici. C’è poi una disaffezione verso la politica e le sue dinamiche".

Per questo sono state aumentate anche le indennità per gli amministratori...

"Anche questo tentativo è stato non c’entrato rispetto alla problematica che lo aveva mosso. Se hanno aumentato gli stipendi perché così attirano persone a candidarsi mi sembra che al momento non ci siano stati molti frutti e comunque gli aumenti sono sempre relativi".

Però continua ad esserci il problema di persone che non si candidano ad amministrare i loro Comuni...

"Per questo hanno aumentato le indennità e adesso abbattuto il limite di due mandati, ma faccio fatica a capirne la correlazione così come l’efficacia tra problema e soluzioni".

Sara Ferreri