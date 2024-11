Le nuove sfide della Fitp: "Avviciniamo i ragazzini"

È la più giovane consigliera del neo eletto Consiglio Regionale della Fitp Marche con a capo Andrea Bolognesi. Anconetana, classe 1997, Elena Agostinelli ha accettato la sfida che, anche attraverso il suo contributo, punta a sviluppare il pieno potenziale del movimento padelistico della nostra regione. Il Carlino l’ha intervistata per parlare del futuro di uno sport che negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, moltiplicando a dismisura tesserati e impianti ma che nelle Marche ha ancora ampi margini di sviluppo e non ha ancora raggiunto i numeri di altre regioni italiane.

Agostinelli, come si è avvicinata al padel?

"Come molti ho iniziato prima a giocare a tennis, all’incirca quando avevo 8-10 anni. Crescendo mi sono avvicinata all’insegnamento, un po’ per gioco, ho fatto il primo corso d’istruttore di primo grado nel 2016, avevo 18 anni. Nel frattempo ho studiato, ho fatto tutt’altro, ho conseguito una laurea in Economia. Sotto Covid ho iniziato a giocare a padel. Ho iniziato perché ho ritrovato un po’ quella voglia di competere che nel tennis avevo perso. Mi sono rimessa in gioco e ho iniziato a fare qualche torneo, poi piano piano ho conseguito la qualifica d’istruttore di primo grado e poi di secondo grado".

Cosa ha pensato quando le è stato chiesto di entrare a far parte del nuovo Consiglio?

"Fa parte della linea della Federazione avvicinare figure under 35, l’ho vista come una sfida per provare a dare un contributo diverso, portare la mia esperienza di campo ad un livello più amministrativo e organizzativo. Sicuramente rispetto ad altre regioni abbiamo tanta strada da fare, quindi questo rappresenta sicuramente uno stimolo, possiamo crescere ancora tanto".

Quali sono le sfide maggiori che il movimento dovrà affrontare?

"In primis quella di avvicinare i ragazzini a questo sport. Nel tennis ad esempio ce ne sono già tantissimi, grazie anche al momento storico che stiamo vivendo. Invece nel padel non accade, ci sono circoli nella nostra regione che sono, ad oggi, sprovvisti di scuole padel. Capite bene che il potenziale è enorme, ed è lì che andremo sicuramente a lavorare nei prossimi anni. Abbiamo un corpo tecnico di assoluto livello, formato per accompagnare i piccoli durante tutto il loro percorso di crescita. Per gli adulti invece partiamo da una base diversa, abbiamo un buon numero di amatori attivo, soprattutto donne. Moltissime donne si sono avvicinate a questo sport negli ultimi anni, molte sono principianti. Possiamo contare quindi su dei numeri di tutto rispetto, siamo più di 2000 tesserati in tutta la Regione che ad oggi conta complessivamente ben 92 strutture sportive dedicate al padel, mentre il numero dei singoli campi ha toccato i 209".

