"Le Olimpiadi il mio pensiero fisso E magari un futuro come modello"

ANCONA Tommaso Marini, che anno è stato per lei il 2022? "Ricco di emozioni, dal punto di vista anche personale. Un anno pieno di alti e bassi, perché ho toccato momenti negativi ma sono stato in grado di risollevarmi e cambiare. E di scoprire una mentalità molto più vincente e producente. Ho scoperto cosa significa divertirsi in pedana. Poi sono arrivati anche splendidi risultati che ho portato a casa verso la fine della stagione, che mi hanno dato anche sicurezza e mi hanno dimostrato che posso stare ai vertici". Se ripensa all’argento al Cairo, è più la delusione per il mancato oro o la soddisfazione per un risultato così importante? "E’ molta più la soddisfazione, perché era il mio primo mondiale assoluto. All’inizio di quell’anno tutto mi aspettavo tranne che di arrivare lì. Poi è ovvio che c’è anche un po’ di amarezza. Ho perso per una stoccata, avrei preferito l’oro, ma sono stato davvero molto contento". Poi, però, ha vinto anche l’oro a squadre. "Ma lo scorso anno eravamo dei carri armati. Adesso gli altri si sono messi sotto e hanno lavorato bene per colmare le distanze. Ma risponderemo bene, la stagione è appena ricominciata, siamo tutti nei primi dieci del ranking". E poi l’oro di...