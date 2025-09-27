"Le ombre di Don Giovanni" per il sociale

Le ombre di Don Giovanni è uno spettacolo che porta in scena una riflessione sulla deriva sentimentale che il personaggio di Don Giovanni incarna: cosa succede quando il naturale desiderio di essere visti, riconosciuti… di essere amati, diventa una voragine emotiva schermata solo dalla maschera narcisistica? E tutto questo, ha a che fare con l’amore?". Così i registi Simone Guerro e Arianna Baldini sull’originale performance di teatro sociale e Danza movimento terapia ispirata al celebre capolavoro mozartiano, in scena domenica (ore 17) al teatro Pergolesi a conclusione del progetto social Opera.

Nato nel 2011 il progetto mette in rete servizi sociali, scuole ed enti culturali del territorio per costruire insieme percorsi di inclusione e benessere attraverso l’esperienza del palcoscenico. Ogni anno coinvolge, in un percorso laboratoriale e poi sul palco, un gruppo di utenti dei servizi socio-sanitari del territorio, studenti, educatori, operatori, tramite i progetti OperaH e Banco di scena. Danza movimento terapia sono a cura di Sara Lippi e Beatrice Guerri, con Matteo Angeloni al pianoforte, l’attore Enrico Desimoni, video designer Adelaide Cascia e Mario Spinaci. Nella Compagnia OperaH, gli attori sono: Rebecca Avenali, Cristopher Balercia, Aurora Bonci, Valentino Campana, Lorenzo Cantarini, Maria Rita Di Palma, Silvia Falappa, William Gallagher, Rita Giatti, Valentina Giuliani, Daniele Marcellini, Michele Torri. Collaborano allo spettacolo 40 studenti del liceo artistico Mannucci e dell’Iis Marconi-Pieralisi.

"Le Ombre di Don Giovanni – aggiungono i registi – nasce con l’obiettivo di leggere la storia del celebre seduttore, in funzione del presente, pertanto, lo spettacolo immagina il ritorno di Don Giovanni dal regno degli inferi, alla ricerca di qualcuno che possa essere all’altezza di ’vestire i suoi panni’. Il nostro protagonista incaricherà nuove leve per portare avanti il suo nome che, come un karma che non lascia scampo, porterà i nostri personaggi a subire le conseguenze delle proprie azioni. E’ puro narcisismo o amore? Ce lo siamo chiesti noi come gruppo e lo abbiamo voluto chiedere anche alla comunità che ci circonda, portando anche il loro pensiero e la loro esperienza sul palco con noi. Tramite il linguaggio video, lo spettacolo, apre le porte anche alla città di Jesi, facendola salire sul palco insieme alla compagnia di attori".

"Il lavoro sul Don Giovanni di Mozart – aggiungono Sara Lippi e Beatrice Guerri – è nato dall’esigenza di esplorare, attraverso la danza movimento terapia, le polarità che abitano ciascuno di noi: luce e ombra, bene e male, compiacimento e rifiuto. Il percorso ha coinvolto i partecipanti in esperienze corporee e sensoriali, accompagnate da restituzioni grafiche e testuali". Biglietti (posto unico 5 euro): 0731 206888.

