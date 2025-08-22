"Le Ong fanno ricerca e salvano vite umane. Contrari ai porti lontani"

Il post del sindaco non poteva non suscitare reazioni. Tra cui quella di Roberto Maccaroni, ex infermiere del pronto soccorso di Torrette, medical coordinatore della nave di Emergency ‘Life Support’ e candidato con la lista di Matteo Ricci alle prossime regionali: "Alcune informazioni spero utili per il sindaco da parte di un addetto ai lavori _ ha scritto in un post ieri Maccaroni _. Le navi delle ong fanno ricerca e soccorsi in mare, un’attività regolamentata da normative e convenzioni internazionali. Non si tratta quindi di ’trasportare strumentalmente’ come lei dice, ma di soccorrere persone a rischio di vita seguendo regole e rispettando obblighi. Le organizzazioni non governative si sono sempre espresse contro la pratica dell’assegnazione di porti ‘lontani’ per vari motivi: i mezzi che fanno soccorso, tutti, dovrebbero rimanere vicini alle aree operative; alle persone soccorse dovrebbero essere evitati disagi ulteriori e inutili; le risorse impiegate per il raggiungimento di porti a migliaia di km dalla zona del soccorso potrebbero essere investite in altre attività". E poi il riferimento al capoluogo: "Ancona ha sempre riservato un’accoglienza puntuale anche alle navi di soccorso delle ong, ne sono testimone personale. Mi piace pensare che questo sia avvenuto e avvenga anche in virtù dello Statuto della Città, in particolare nel suo art. 1. Di quello Statuto lei è al momento il massimo garante. Ma questo lo saprà. Resto a disposizione per un confronto".