Le opere del Museo Omero esposte nella mostra firmata Goriski Muzei

Nuovo numero per "Aisthesis, scoprire l’arte con tutti i sensi" rivista online, plurilingue e in voce del Museo Omero di Ancona. Tra gli articoli spicca quello legato a Nova Gorica e Gorizia, scelte insieme come capitale della cultura europea 2025, proprio grazie al confine che le divideva, diventato simbolo di unione e collaborazione.

Per la prima volta saranno centrali il progetto e la mostra multisensoriale e tattile realizzata dal Goriski Muzei, con opere del Museo Omero e del Museo Anteros di Bologna.

"Il massimo livello quindi in questo ambito, che sancisce la giusta vittoria della lettura multisensoriale rispetto alla consueta fruibilità solo visiva dell’arte - osserva la direttrice responsabile Gabriella Papini -. Siamo finalmente in quel futuro multiculturale agognato da decenni".

C’è poi Marcello La Matina, per il quale il Museo è un immenso vocabolario pieno di pagine che si riempiono e si riscrivono a ogni visita. I sensi consentono una continua e differente organizzazione espressiva; per questo ogni opera, ogni visita sono una novità da esplorare. Con "Il diario di una rosa" Silvana Sperati trasporta il lettore-ascoltatore nel giocoso mondo di Bruno Munari, mentre ne "La scomparsa dei colori" Luigi Manconi racconta, anche con ironia, cosa si perde e cosa si acquista nel corso di lunghi 15 anni prima di arrivare alla cecità.