Le opere di Fioravanti incantano al Mart

In uno dei musei più prestigiosi d’Italia, al MarT di Rovereto, trionfano le opere dello scultore-architetto Ilario Fioravanti scomparso nel 2012 riunite a quelle dello scultore Giovanni Paganin. Vittorio Sgarbi ha fortemente voluto questa mostra a fianco, e non a caso, della monumentale rassegna ‘Gli Etruschi del Novecento’. Una mostra che titola ‘Paganin e Fioravanti Il grido e il canto’, curata rispettivamente da Marina Pizziolo e da Marisa Zattini, maggiori conoscitrici dell’opera omnia dei due artisti. L’allestimento mette in scena un appassionante corpo a corpo: da un lato le figure nude, brutali, e i gesti esasperati di Paganin; dall’altro il mascheramento, l’ironia e lo sguardo più umanamente coinvolgente di Fioravanti.

La mostra – inaugurata il 7 dicembre e visitabile fino al 16 marzo, finora è stata vista da 28mila persone – ha il merito di porre all’attenzione del grande pubblico e della critica nazionale ed internazionale le opere, meno note, di artisti defilati dalla scena del ‘sistema dell’arte’. Di Ilario Fioravanti si sono svolte da poco le celebrazioni per il centenario della nascita, che hanno visto concerti e mostre personali allestite a Cesena, Bologna e San Mauro Pascoli, sempre per la cura dell’architetto Marisa Zattini, con organizzazione e cataloghi firmati Il Vicolo.

Con le sue opere si va in profondità nelle cose antiche ma si ritorna anche alla fanciullezza, perché "si va dentro ai nostri ‘giorni del paradiso’", come diceva Tonino Guerra. Fioravanti sa ritornare all’incanto dell’infanzia perché solo così si può avere sguardo nuovo. All’arte si è votati senza meriti e senza ragioni: "la terra è Dio che l’ha creata, è il soffio divino che permette quella rapidità di esecuzione e quella vitalità del risultato che nessun’altra materia consente", scriveva Ilario Fioravanti. Così, dalla Casa dell’Upupa, disegni circensi, grandi sculture in terracotta policroma, mezzi busti inediti e un corposo nucleo dei suoi famosi Cahiers sono approdati in queste sale a comporre una ‘speciale sinfonia’.

"Abbiamo nostalgia, oggi, delle sue parole e del suo instancabile ‘fare’ – afferma la curatrice –. Tutte le sue figure, anche le più strampalate, si ricompongono qui in una speciale ‘sinfonia’, una misteriosa orchestra fatta di tante anime, come in una vasta vertigine intorno al vuoto. La ritroviamo nella Coppia di saltimbanchi innamorati (1989) così come nel gruppo Famiglia dei clown con cappelli bianchi a punta (1989)". "I pagliacci – raccontava Fioravanti – non sono altro che clown, sono sempre i clown, c’è sempre nel pagliaccio questa ambiguità tra l’essere e il sembrare. E sono diversi e ultimamente faccio le coppie dei pagliacci poiché la loro tristezza se la risolvono appoggiandosi l’uno all’altro. Il circo ti mette una grande malinconia, ma la gente vede queste figure che sembrano allegre e le apprezza. Inseguo il circo perché è una fonte di tantissime idee e insegna proprio la fatica di vivere... la fatica di vivere".

Andrea Pompili