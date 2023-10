Le opere di Milo Manara da oggi esposte a Palazzo Pianetti

Taglio del nastro oggi (ore 18, ingresso libero) per la mostra che ospita le opere originali di Milo Manara, nelle Sale Betto Tesei di Palazzo Pianetti. In mostra, una serie di 24 nuove illustrazioni di Milo Manara, raffiguranti le metamorfosi di Giove e realizzate dall’artista per le scene e i costumi dell’opera che venerdì prossimo inaugurerà la stagione lirica del Teatro Pergolesi: il "Così fan tutte" di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. Manara debutta così a 78 anni nel mondo della lirica.

Il suo segno giocoso, colorato e vagamente licenzioso, anima con le sue illustrazioni le quinte, il sipario in tulle e il boccascena con scene e personaggi mitologici: satiri, ninfe e cupidi, Venere e Apollo, Minerva e Mercurio e gli amori di Giove che fungono da affreschi nella casa di Fiordiligi e Dorabella. La mostra è aperta fino al 29 ottobre dal martedì alla domenica, ore 10-13 e 16-19.