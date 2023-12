Le opere in cantiere. Piazza della Repubblica, una frenata al restyling. Passetto, avanti tutta

Il restyling di piazza della Repubblica esce dalle linee di indirizzo della giunta Silvetti. È un colpo di scena quello emerso ieri durante i lavori delle III e VII Commissione bilancio per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche da dove il progetto è sparito. Un declassamento vero e proprio quello a cui è stata sottoposta la piazza del teatro che passa dai progetti ordinari al concorso di idee, un sistema secondario di finanziamento e di progettazione che richiederà molti più passi e anni per l’implementazione. A meno di clamorosi dietro-front dell’ultima ora, piazza della Repubblica non diventa più una priorità, come invece sembrava fino all’altro ieri, quando doveva essere il primo di una lunga serie di piani voluti dalla giunta di centrodestra. Ridimensionato dunque anche il progetto ‘da mare a mare’ e la preziosa consulenza esterna dell’architetto Riccardo Picciafuoco che proprio sulla piazza davanti al porto aveva puntato le sue attenzioni. "Assieme alla giunta si è deciso di mettere la piazza all’interno della riqualificazione per Concorso di idee – ha detto ieri l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini in commissione – Per ora quel progetto è stato tolto, ma resta nel triennio sotto la nuova veste". Il concorso di idee è una formula che in passato non ha brillato per efficacia e per priorità. Prendiamo ad esempio il parcheggio all’uscita della galleria San Martino, il cui prototipo ideale è scelto proprio attraverso il concorso di idee. Se n’è iniziato a parlare ben prima della pandemia, siamo alla fine del 2023 e non c’è un solo atto ufficiale che ne prevede il bando di gara e l’affidamento dei lavori.

Nel 2024 invece ci sono novità per la scalinata del Passetto: "Abbiamo ricevuto fondi per 1,3 milioni di euro dallo Stato e questo ci consentirà di velocizzare i lavori per la seconda parte del primo stralcio – ha detto Tombolini coadiuvato dal suo dirigente capo Capannelli – Prima la parte destra e poi passiamo alla parte sinistra della scalinata per cui contiamo di finire il lavoro nel settembre 2024 e soprattutto la possibilità di mettere un prezioso sistema di illuminazione grazie a iGuzzini".

Ieri il Carlino ha riportato le novità per l’area di sosta di via Mattei alla Zipa, compresa l’ipotesi di un multipiano all’ex CCS e i fondi aggiuntivi ricevuti per il Bando Periferie su ex Verrocchio e casette di via Marchetti. Buone notizie arrivano per la ripresa dei lavori all’Apl 4 di Pietralacroce.