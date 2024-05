"Le opposizioni non sono coinvolte, dal sindaco parole lontane dalla realtà"

Se per il sindaco di Falconara Stefania Signorini, nell’intervista a un anno dalla rielezione sul Carlino di due giorni fa, "l’opposizione è sempre coinvolta, soprattutto nelle Commissioni e nei regolamenti da attuare", la narrazione della minoranza è tutt’altra e, nella parte sinistra dell’emiciclo, si continua a lamentare l’assenza di collaborazione. Tanto che i consiglieri di opposizione, e in primo luogo i capigruppo Lara Polita (Cittadini in Comune), Laura Luciani (Partito Democratico) e Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara) hanno puntato nuovamente il dito: "La dichiarazione resa alla stampa dalla sindaca è del tutto distante dalla realtà", hanno detto. In particolare, riepilogando i fatti, hanno sostenuto che, ieri, in occasione della riunione dei capigruppo, al momento di decidere data e orario della prossima riunione del Consiglio comunale, si sarebbe creata l’ennesima frattura tra i due schieramenti.

"La presidente del Consiglio Vincenza De Luca – hanno spiegato – si è limitata a comunicare una data già decisa con la maggioranza, ignorando le richieste di variazione avanzate dalla consigliera Lara Polita, impossibilitata nel giorno indicato a causa di una prestazione sanitaria programmata, e dal consigliere Francesco Mancinelli, che parlava a nome di tutto il Partito Democratico". La data scelta è quella di mercoledì 22 maggio, alle 16. E invece, "le richieste dell’opposizione proponevano come date utili per il Consiglio martedì 21 o giovedì 23 maggio, giorni di rientro dei dipendenti, evitando così di pesare sulle casse comunali per pagare gli straordinari al personale – hanno sostenuto –. De Luca ha anche espresso l’intenzione di affrontare nel prossimo Consiglio comunale tutte le otto interrogazioni presenti nell’ordine del giorno, ‘decidendo di suo’ una deroga, visto che da Regolamento sarebbe disponibile soltanto un’ora di tempo. Con tale affermazione De Luca smentisce sé stessa, dato che nel penultimo Consiglio comunale ha ignorato un’analoga richiesta di deroga avanzata dal consigliere di opposizione Marco Baldassini. È questo l’esempio di collaborazione che ha in mente l’amministrazione falconarese?", si sono domandati i consiglieri di opposizione.

All’ordine del giorno, mercoledì prossimo, le interrogazioni su bypass ferroviario, Montedomini, situazione sanitaria di Falconara ed esalazioni, ma anche impianti radioelettrici e abbandono di rifiuti. Infine l’aula approverà il Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna.