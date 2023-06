Le pagaiate delle "dragonesse" contro il cancro al seno

Hanno remato forte, a bordo di speciali imbarcazioni, lasciandosi alle spalle la malattia. In quelle "pagaiate" c’era tutto il senso della vita che rinasce, continua. La tenacia e la resilienza di oltre 450 donne operate di cancro al seno. Una sana mattinata di sport e prevenzione, ieri, nelle acque di Villanova per l’evento nazionale ‘5^ Trofeo Lilt Dragon Boat’, promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Ancona, in collaborazione con la Lega navale di Falconara. Un impulso decisivo è arrivato dalle istituzioni e dal Gruppo Amici per lo Sport. Fiori in mare per ricordare le persone scomparse.