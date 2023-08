Le pagelle dell’opposizione "Giunta, bocciati i primi mesi"

Primi due mesi della giunta Silvetti: il bilancio tracciato dall’opposizione di centrosinistra è negativo. Dalle promesse elettorali rimangiate ai tagli alle famiglie in difficoltà passando per lo stralcio delle cartelle esattoriali e i mancati finanziamenti alla cultura. In un documento lanciato ieri il centrosinistra – orfano sia di Massimo Mandarano (Gruppo Misto), e la cosa inizia a farsi frequente, che di Francesco Rubini (Altra Idea di Città) che invece parte da una posizione più defilata – attacca la giunta di destra partendo dal bilancio: "La povertà non si combatte con 50 euro? Detto da una persona (l’assessore Zinni, ndr) che prende circa 6mila euro di indennità mensile e ha già dichiarato che né lui né la sua Giunta la ridurranno, fa sorridere, o forse no. La precedente amministrazione appena insediata nel 2013 si era ridotta l’indennità del 10%. Inoltre non viene rifinanziato dal governo il Fondo Nazionale per i contributi all’affitto e il Comune di Ancona, a differenza di altri, non mette risorse in assestamento di bilancio. Sono state infine tolte le agevolazioni Tari presenti negli ultimi anni. Sì invece allo stralcio dei crediti sotto i mille euro dal 2000 a 2015 derivanti perlopiù da multe. Un’ ingiustizia verso chi in quegli anni ha pagato onestamente, magari anche rateizzando con fatica, tutto quello che dovevano".

Pd, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi e Azione passano ad analizzare la cultura: "Agli eventi programmati per l’estate non è stato garantito il contributo previsto come invece promesso in campagna elettorale. Riduzioni fino 50% per cento a eventi il cui programma era già chiuso o addirittura in corso. Due quelli più importanti che si tenevano alla Mole, il festival KUM e La Mia Generazione, hanno già comunicato di non essere in grado di svolgersi. In compenso i soldi si sono trovati per assumere da subito tre collaboratori esterni del sindaco".

C’è poi il nodo delle promesse in campagna elettorale presentate dal sindaco Silvetti: "Sì al Molo Clementino ‘considerata ora un’opera importantissima di cui non intendiamo privarci’. Peccato che in campagna elettorale il sindaco aveva sottoscritto l’impegno al ‘No’ con le associazioni ambientaliste e il programma del suo assessore Battino, lui stesso contrario al Molo. Su Portonovo la giunta sta studiando una possibile Ztl con strumenti tecnologici. Oggi ci sono i controlli della polizia locale che si riserva di non far scendere le macchine. Chiediamo di operare garantendo a tutti la possibilità di accedere in maniera equa alla baia e non la creazione cittadini di serie A o di serie B".

Infine la grande sfida: "Il Pnrr viene considerato uno strumento che il Comune non può snobbare, ma è anche uno strumento che spesso comporta quote di cofinanziamento del comune. È una lettura negativa visto che parliamo di 43 progetti destinati a modificare la città".