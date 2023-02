"Le parole della filosofia" sulla verità

Dopo la lezione magistrale di Umberto Galimberti sulle ‘vicissitudini della verità nel pensiero occidentale’ al Teatro delle Muse di Ancona, il ‘Festival del Pensiero Plurale’ torna con ‘Le parole della Filosofia’ nella sua location tradizionale, il Teatro Sperimentale. Domani sera (ore 21.15, ingresso libero) attraverso la formula del ‘debate filosofico’ si parlerà di ‘verità nell’arte: percorsi ermeneutici’, grazie al confronto tra Fabiola Falappa, docente di ermeneutica all’Università di Macerata, e Marcello Monaldi, docente di estetica all’Università di Trieste. La ventiseiesima edizione della rassegna ideata dal professor Giancarlo Galeazzi, prosegue quindi la ricognizione intorno all’idea di ‘Verità’, categoria che è oggi al centro di un nutrito dibattito non solo filosofico ma anche sociale. Così la verità sarà presa in considerazione in rapporto all’arte, alla filosofia, alla filologia e alla teologia.

La pluralità degli apporti si coniugherà con la pluralità dei relatori, che saranno dopo i già citati Falappa e Monaldi, il filosofo Paolo Ercolani (venerdì 24 marzo), il latinista Ivano Dionigi (giovedì 13 aprile) e il religioso padre Alberto Maggi (venerdì 12 maggio). Ancora una volta quindi ‘Le parole della filosofia’ non si limitano a prendere in considerazione termini del lessico filosofico, ma invitano piuttosto a riflettere in modo filosofico, cioè critico e problematico, su parole nevralgiche come, appunto, la verità, che è al centro di un pensiero ‘plurale’.

La nuova edizione, oltre ai tradizionali ‘Incontri con i filosofi’ di sera allo Sperimentale, prevede la continuazione della ‘Scuola di Filosofia’ che sarà tenuta di pomeriggio alla Facoltà di Economia di Ancona nel mese di maggio da Antonio Luccarini, il quale si interesserà dei ‘rapporti di confine tra filosofia, letteratura, cinema e arti figurative’. Queste ‘incursioni’ permetteranno di ampliare ulteriormente la riflessione intorno alla verità e di favorire il dialogo con il pubblico presente.

La rassegna si avvale del contributo del Comune, del patrocinio della Regione Marche e della collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, con la sezione di Ancona della Società Filosofica Italiana e con la Libreria Fogola, la quale predisporrà i suoi bookshop allo Sperimentale in via Redipuglia.

r.m.