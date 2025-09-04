Le "Passioni", dalla politica al teatro. E’ il Festival della Storia di Ancona

Si parlerà di ‘Passioni’ al settimo ‘Festival della Storia’ di Ancona, in programma dall’11 al 14 settembre alla Mole Vanvitelliana. In realtà la rassegna ideata dall’editrice Valentina Conti (Affinità Elettive) avrà un’anteprima lunedì (ore 17.30) in Pinacoteca, dove la storica dell’arte Giovanna Capitelli parlerà delle ‘ambizioni di un pittore romantico’, ovvero ‘Francesco Podesti fra Ancona, Roma, l’Europa, il mondo’.

Il via ufficiale, venerdì 11 (ore 17), lo darà Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, con la lectio magistralis ‘La politica come partecipazione’. Dopo di lui Alberto Rossi, presidente e AD di Frittelli Maritime Group e Adria Ferries, parlerà della ‘passione dell’imprenditore’. A seguire lo storico Alessandro Campi dialogherà con Riccardo Piccioni sul tema del nazionalismo inteso non solo come passione pericolosa ma anche come patrimonio storico comune e progetto collettivo rivolto al futuro.

Tra gli ospiti di giovedì anche Patrizia Gabrielli, con i suoi ‘racconti militanti’, e Roberto Lampa (‘Quando l’economia dimentica la Storia’). Tra i relatori più attesi di venerdì 12 c’è l’ex magistrato Felice Casson (‘Giustizia di classe?’), che dialogherà con Silvana Amati, presidente dell’Istituto Gramsci.

La giornata inizierà alle 17 con l’incontro ‘Relazioni pericolose: JFK e Marilyn tra gossip e politica delle celebrità’, che vedrà Raffaella Baritono dialogare con Valentina Conti.

A chiudere il programma sarà Nicola Sbetti, che affronterà il rapporto tra sport e politica. Sabato 13 la collaborazione con l’Amat porterà alla Mole l’attore Vinicio Marchioni, che racconterà ‘la passione del teatro’, mentre quella con Ancona Jazz proporrà il concerto ‘Lisa canta Ornella’, in cui Lisa Manaro interpreterà noti brani della Vanoni, insieme ad Aldo Betto e Riccardo Catria.

Tra gli altri ospiti ci sarà Azzurra Meringolo, inviata Rai al fronte. Domenica Eddy Anselmi parlerà della ‘passione di Stato’ intesa come narrazione popolare tra fiaba e tragedia, analizzando la figura di Lady D. Si parlerà anche di ‘passione per il cibo come dono disinteressato’, con Antonio Attorre, e di Eros e potere nel mondo antico, con Matteo Zaccarini. Gli incontri sono a ingresso gratuito senza prenotazione.

Raimondo Montesi