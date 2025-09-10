"Le pensiline delle fermate dei bus si trovano in un pessimo stato"

"Il pessimo stato di manutenzione in cui versano numerose pensiline delle fermate dei bus sia in città che nelle frazioni costringe gli utenti a rimanere esposti agli eventi atmosferici, senza possibilità di riparo dall’acqua, dal sole o altro". A tornare all’attacco il consigliere comunale Pino Pariano che aggiunge: "Addirittura, molte di queste pensiline, hanno dei pannelli rotti pericolosi per chi sosta alle fermate. Ecco perchè chiedo all’Amministrazione comunale di ripristinare, nel più breve tempo possibile, lo stato di decoro delle pensiline e delle relative aree di sosta. I cittadini, visto che le tasse le pagano, hanno diritto ad avere un buon servizio".

Ma Pariano solleva anche un’altra questione relativa alla manutenzione cittadina e continua a pungolare la giunta Ghergo: "C’è grande incuria delle strade di Fabriano in vista di possibili piogge. Serve un intervento urgente per pulire e disotturare le caditoie comunali. Se finora è stata una questione di decoro, adesso la posta in gioco è più articolata. Il decoro urbano si qualifica anche dalla pulizia delle strade, compresi tombini e caditoie ed è proprio a guardare l’incuria in cui versano che viene in mente una preoccupazione: nella malaugurata ipotesi che Fabriano venga colpita da un fenomeno piovoso superiore alla norma – conclude il consigliere di opposizione - cosa accadrebbe nelle zone dove numerose caditoie sono in pessimo stato e molti tombini risultano costantemente intasati?".