"Le perdite possono arrivare al 100%"

"Ho terreni nella riserva di Ripa Bianca e i danni sono significativi. Per girasole, favino e sorgo la perdita può arrivare anche al 100%. Del grano invece qualcosa si salva: la riduzione è di circa il 30%. I branchi di cinghiali dentro la Riserva sono numerosi, anche un centinaio di individui, perché si sono uniti per difendersi dai lupi. Fuori la situazione è migliorata negli ultimi due anni tra selezione e predazioni. A me i risarcimenti relativi ai danni subiti all’interno della Riserva arrivano dal WWF che gestisce l’area e devo dire che sono molto puntuali anche se per me non piace questo sistema. È una scocciatura: preferisco di gran lunga fare l’agricoltore e guadagnare del mio lavoro piuttosto che essere risarcito".