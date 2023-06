Le preoccupazioni per l’acqua torbida "Ora confidiamo nel vento da terra"

"Veniamo da Pordenone. Questo è il quarto anno consecutivo che trascorriamo con i nostri due figli, una settimana a Portonovo. La sua bellezza ci ha stregato e non possiamo rinunciarci". Parole queste di una famiglia incontrata ieri a Portonovo. La baia è così se la conosci non la dimentichi, il suo fascino resta indiscusso anche se, purtroppo, in questi giorni le sue acque turchesi non sono così limpide per colpa del cattivo tempo che prima ha portato dai fiumi del nord, con l’alluvione che ha colpito la Romagna, una grande quantità di fango e poi con il maltempo delle scorse settimane, che ha interessato la nostra regione, e che ha peggiorato una situazione già critica. Una situazione che preoccupa i bagnanti molti dei quali stanno rinunciando ai primi bagni della stagione, quelli più attesi e desiderati, proprio per il colore dell’acqua e dell’incertezza sulla sua salubrità. Vero è che l’Arpam esegue costantemente i prelievi e quindi i relativi controlli che dovrebbero dipanare le preoccupazioni sulla balneabilità che al momento è indiscussa. Il Carlino ne ha parlato con il prof Carlo Cerrano, docente di Zoologia alla Politecnica: "Il maltempo degli ultimi giorni – ha detto – ha fatto sì che i fiumi portassero nel nostro mare una grande quantità di fango e limo, di acque che potrebbero non essere state adeguatamente depurate. Non ci sono state mareggiate recenti e il vento che viene dal mare non aiuta la situazione. E’ anche la conseguenza di anni di cambiamenti biologici, con la riduzione degli organismi che filtrano l’acqua, che migliorerebbero il processo di depurazione. Non è una situazione pericolosa per l’uomo ma sarei comunque cauto sull’alimentazione. Occorre seguire le indicazioni degli enti preposti al controllo".

Il professore ha poi detto che l’afflusso di acqua dolce in mancanza di vento che viene da terra resta in superficie e non si mescola con le acque profonde costituendo una sorta di pellicola che ne riduce l’ossigenazione del fondo. Una situazione che se perdurasse potrebbe creare problemi. "Confidiamo nel vento da terra previsto per i prossimi giorni – ha concluso – e la situazione migliorerà".

E questo è l’auspicio che tutti formulano, bagnanti ed operatori. La stagione non è iniziata bene, le prenotazioni causa maltempo sono state a giugno di molto inferiori a quelle degli anni scorsi e le spiagge della baia non sono così piene. Tra le buone nuove, venerdì ha riaperto il parcheggio privato a monte sopra il sentiero di Mezzavalle che contribuirà a stemperare la richiesta di posti auto nella baia ed è partito il servizio di guardia medica. Ora gli operatori attendono il tanto bramato ripascimento che non risolverà la situazione delle acque ma sicuramente contribuirà a rendere la situazione generale più serena.

Claudio Desideri