Le prime analisi dell’Arpam: "Non ci sono inquinanti nell’aria". Ma resta il rebus amianto sul tetto

L’ultima relazione fornita dall’Arpam all’amministrazione comunale, ieri mattina, per l’analisi della qualità dell’aria, ha portato notizie confortanti almeno per le polveri e i fumi dopo l’incendio di mercoledì notte alla Ds Smith Recycling della Baraccola di Ancona. "Gli inquinanti presi di riferimento (biossido di azoto, Pm 10, Pm 2.5 e monossido di carbonio) monitorati dalle quattro centraline della rete regionale della qualità dell’aria e che si trovano a pochi chilometri di distanza dall’incendio, non hanno evidenziato significative variazioni atipiche. Un nuovo aggiornamento verrà fatto nei prossimi giorni quando anche altri dati saranno disponibili". Notizie confermate dal vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni: "La situazione post incendio prosegue bene. Manteniamo le precauzioni, ma al momento i rilevamenti sono confortanti".

Resta, tuttavia, nella popolazione una certa apprensione, specie per le nubi bianche, conseguenza del vapore acqueo dopo lo spegnimento degli ultimi ammassi di materiali bruciati. Se nelle prossime 48 ore l’Arpam dovesse offrire ulteriori rassicurazioni, gradualmente si potrebbe pensare di allentare le misure di sicurezza. Intanto quelle note, nelle tre zone comunali, restano tutte in vigore. La Procura ha aperto un fascicolo per incendio. Come si diceva ieri, sarebbe esclusa l’ipotesi del dolo, ma sarebbe più quotata l’ipotesi accidentale: l’innesco potrebbe essere partito da un quadro elettrico nel fabbricato dell’area lavorazioni per poi divorare tutto il resto. Da monitorare con particolare attenzione, infine, la situazione legata all’eventuale presenza di amianto nel tetto degli edifici divorati dal rogo. Soprattutto dopo l’ultima nota emessa nella serata di venerdì dall’Arpam: "Durante il sopralluogo è stato prelevato un campione di ondulina crollata nello stabile adiacente alla ditta finalizzato alla verifica della presenza di fibre di amianto, ed è emerso che il campione contiene amianto e la superficie del tetto parzialmente crollato è costituita da materiali in cemento-amianto".