Le prime cariche dello Stato lo stesso giorno in provincia

Nello stesso giorno, a una manciata di chilometri di distanza, le massime cariche dello Stato approdano nell’Anconetano: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Fabriano (frazione di Albacina), il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni ad Ancona. Diverse le occasioni che li vedono approdare nelle Marche, entrambi il 17 settembre.

La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ma anche i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Fi), e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi sono attesi nel capoluogo nel pomeriggio per un appuntamento elettorale particolarmente atteso. Si tratta di un evento con i leader del centrodestra che chiuderà la campagna elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli, governatore uscente e candidato a un nuovo mandato da presidente delle Marche.

Ad Albacina di Fabriano, a poco più di 60 chilometri di distanza, invece quella del 17 settembre prossimo, presenziata dalla più alta carica dello Stato, si preannuncia come una giornata diversa che non ha nulla a che fare con le prossime elezioni amministrative. Una giornata di grande riconoscenza, memoria e progresso che parte dalle radici di un grande capitano d’industria: l’ingegner Francesco Merloni, imprenditore ed ex ministro.

Proprio il 17 settembre, giorno in cui Francesco Merloni, scomparso il primo ottobre dello scorso anno, avrebbe compiuto un secolo di vita, infatti sarà inaugurato un nuovo stabilimento Ariston nel cuore del distretto fabrianese che nell’ultimo decennio ha subito diversi contraccolpi dal punto di vista produttivo e occupazionale. E in questa occasione è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oltre ad una pioggia di autorità. Non è da escludere una visita anche dello stessa premier Meloni.

Per Paolo Merloni e i vertici del gruppo Ariston "Sarà un momento di celebrazione alla presenza del presidente della Repubblica e di rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, politico e culturale, per rendere omaggio e portare avanti l’eredità di un uomo – industriale, politico e filantropo – che ha lasciato un’impronta significativa nella storia del nostro Paese". Si tratta dello stabilimento di Albacina di Fabriano ex Indesit, poi Whirlpool, tornato nella gestione della famiglia Merloni.

Da confermare invece la visita del Presidente Mattarella il 4 novembre ad Ancona per la giornata dell’Unità nazionale.

Sara Ferreri