Le proteste annullano l’allerta: mercato aperto

Ambulanti aperti, revocata l’ordinanza sindacale emanata per allerta arancione per vento. Ieri sono rimasti chiusi i parchi, la revoca ha riguardato solo i mercati e agli impianti sportivi.

"Saranno valutati eventuali provvedimenti aggiuntivi, nel corso della giornata, finalizzati alla tutela della sicurezza della popolazione, derivanti dall’allerta arancione tutt’ora in essere" si legge nel nuovo provvedimento. Ieri mattina gli ambulanti sono stati avvisati attraverso una chat, erano più di sessanta quelli che hanno aperto i loro stand, approfittando della mattinata priva di vento e soleggiata.

"Abbiamo controllato le previsioni proprio per evitare che gli ambulanti potessero intercorrere inutilmente in un disagio e perdere una giornata di lavoro – spiega Massimo Olivetti sindaco di Sengiallia – c’erano le condizioni per revocare l’ordinanza e abbiamo provveduto". Gli ambulanti avevano già minacciato che avrebbero aperto le bancarelle anche se l’ordinanza non fosse stata revocata, pur rischiando una sanzione. Un modo per chiedere agli Amministratori del Comune di Senigallia, più riguardo nei confronti di chi non ha un entrata fissa: "Si tratta di 150/200 famiglie – sbotta Giovanni Rinaldi, Confesercenti Pesaro –. ieri è stata una giornata abbastanza buona, il mercato di Senigallia è un mercato importante, ma sembra che si faccia di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. Quello che deve essere chiaro è che nemmeno noi vogliamo mettere a rischio l’incolumità altrui e nemmeno la nostra attrezzatura che, in caso di danno, non ci viene ripagata da nessuno. Chiederemo comunque un incontro al sindaco a cui presenteremo le problematiche riguardo alla gestione dei mercati in città: non serve il recupero di domenica, noi abbiamo acquistato il giovedì, poi se deve essere fatto per causa di forza maggiore va bene. Quando si lavora in sinergia come ieri, si trova la migliore strada da percorrere per tutti, spero che questa modalità prosegua".

Un plauso degli ambulanti all’Amministrazione di Senigallia che, nonostante il restyling della piazza, non ha dislocato il mercato: "Dobbiamo però dire che a Senigallia, il mercato non è stato spostato ma è rimasto nel cuore della città – prosegue Rinaldi – in altri posti, come a Pesaro è stato decentrato e anche questa è una scelta che ricade sugli ambulanti e sulla riuscita dello stesso mercato".