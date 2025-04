Le proteste dei residenti. Fogna e discarica abusiva, arrivano i carabinieri: scatta una maxi multa

Otto mezzi destinati probabilmente alla demolizione, fogne a cielo aperto, presunta gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti: è quanto i carabinieri del nucleo forestale hanno rinvenuto ieri mattina in un’area privata a due passi da largo Sarnano, proprio a ridosso di abitazioni di via Scrima. La discarica abusiva era stata segnalata nei giorni scorsi da alcuni condomini della zona e la notizia è apparsa sul Resto del Carlino di ieri. Tra l’altro, raccontavano i residenti, i carabinieri forestali parcheggiano proprio lì vicino. Sembra un paradosso ma, come sottolinea il comandante Simone Cecchini, dal loro garage i rifiuti non sono visibili e, tra l’altro, nessun residente li aveva mai allertati in precedenza. Così ieri mattina i forestali si sono attivati per un sopralluogo sull’area privata che confina coi parcheggi sul retro di largo Sarnano e di via Scrima: "Al fine di verificare l’attendibilità della notizia i carabinieri si sono recati sul posto – scrive l’Arma – e all’interno di un’area privata adibita a parcheggio hanno rinvenuto sette veicoli e due motocicli, dei quali solo un veicolo risultava marciante e in regola con la documentazione di circolazione, oltre a numerosi rifiuti derivanti da attività edile abbandonati sul terreno".

Effettuate le attività investigative sul posto, i carabinieri sono rientrati in caserma dove hanno avviato le indagini, che sono ancora in corso, per reperire i proprietari dei veicoli "ai quali verranno notificate sanzioni pari ad euro 1666,66, per ogni veicolo, per la mancata consegna di veicolo fuori uso a un centro di raccolta, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs 209/2003 sanzionato dall’art. 13 comma 2". I carabinieri forestali segnalano, inoltre, che sono ancora in corso gli accertamenti per identificare i rappresentanti legali dell’impresa edile responsabile degli scarichi di rifiuti, la quale verrà deferita alla competente procura della Repubblica "per il reato di cui all’articolo 256 comma 1 del d.lgs 152/2006, gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti".

Un capitolo a parte merita la questione della fogna a cielo aperto, per la quale già nei giorni scorsi era intervenuta la polizia locale facendola coprire con delle lamiere per evitare che qualcuno ci cadesse accidentalmente dentro. A riguardo, infatti, i carabinieri segnalano "l’avvenuto intervento della polizia locale nei giorni precedenti la quale ha individuato l’amministratore responsabile che si sta adoperando per ripristinare il guasto". Sulla questione è intervenuto anche il comandante della polizia locale di Ancona, Marco Ivano Caglioti: "Per quanto riguarda la fogna il nostro personale, dopo le adeguate verifiche, ha detto che è tutto in regola, l’amministratore del condominio sta operando per ripristinarla".