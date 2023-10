Le ragazze di Guarino volano ai quarti a Milano: Inter Femminile batte Lazio 2-0

L’Inter Femminile ha conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo a Roma la Lazio di Grassadonia per 2-0: le nerazzurre si sono portate in vantaggio al tramonto della prima frazione di gioco grazie al colpo di testa di Jelcic a deviare un perfetto corner battuto da Eckhoff, dopo che le biancocelesti ci avevano provato con Palombi (ottima risposta di Cetinja) e poi con Moraca. Le ospiti si sono fatte vedere anche con Merlo, a servire una palla perfetta nel cuore dell’area di rigore dove Ajara di testa non ha trovato la giusta potenza per colpire, e con la conclusione a botta sicura di Simonetti respinta da Guidi. Nella ripresa l’Inter ha gestito con sicurezza il vantaggio trovato senza correre particolari rischi arrivando a segnare il raddoppio al 78’con Cambiaghi, brava a sfruttare di testa la palla straordinaria servitagli da Simonetti dalla trequarti. Dopo la vittoria nella Capitale, le ragazze di Guarino affronteranno ai quarti di finale la Fiorentina, reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Ternana: le rossonere di Maurizio Ganz, invece, dopo aver passato gli ottavi grazie al dilagante 7-2 rifilato al Verona dovranno vedersela con il Sassuolo, che ieri ha battuto di misura il Parma.

Ilaria Checchi