Le ragioni della sconfitta: "È colpa del bipolarismo"

Gian Luca Galletti, presidente Ucid, già parlamentare e ministro, i cattolici in politica non contano più nulla, come dice il vescovo di Faenza, Mario Toso?

"Certamente i cattolici in politica vivono un momento difficile, ma dobbiamo prima metterci d’accordo su cosa intendiamo per politica. Perché se questo è vero per i cattolici nelle istituzioni, non lo è invece per quanti sono impegnati nella vita quotidiana. E penso alle tante associazioni cattoliche e alle coop sociali che si rifanno alla dottrina sociale della Chiesa e svolgono un ruolo importantissimo in un momento economico difficile. I cattolici esistono nella società, ma non in politica".

Perché?

"Perché oggi la politica è difficile per i cattolici. Il sistema bipolare impone di stare da una parte o dall’altra, e chi non la pensa come te è un nemico. Al contrario la dottrina della Chiesa è definita come scienza dell’equilibrio, è la ricerca costante di punti in comune con l’avversario, a volte rinunciando anche a parte delle proprie idee".

Nei partiti non c’è più spazio per la coscienza soltanto a causa del sistema bipolare o anche perché i modelli tradizionali sono evaporati a beneficio di movimenti personali?

"Sono due facce della stessa medaglia, il sistema bipolare porta alla creazione di partiti personali nei quali non c’è più spazio per chi non la pensa come il capo, e il cattolico non può pensare sempre come il capo, perché deve sempre cercare un’intesa con chi la pensa diversamente. Prenda il caso Bigon (consigliera regionale Pd in Veneto, ndr)..."

Sì, il suo voto contrario sul fine vita in Regione ha contribuito a far bocciare la legge.

"Ecco, io lo leggo in modo diverso, pur non entrando nel merito del provvedimento. Non ho trovato ininfluente la posizione della Bigon, semmai ho trovato stravaganti le regole di quel partito (il Pd, ndr), che non rispettano la libertà di coscienza, ma questo è un problema diverso, è un problema dei partiti, non dei cattolici in politica".

Anche il Pd è diventato un partito personale?

"Mi auguro di no. Spero sia solo un incidente di percorso e che i cattolici del Pd trovino rispetto, così come spero possano trovarlo i cattolici nel centrodestra".

Trent’anni fa veniva sciolta la Dc. Che cosa resta oggi?

"Credo fosse un momento storico completamente diverso, è difficile fare paragoni. Per cinquant’anni la Dc è riuscita a mantenere al suo interno posizioni di dialogo e comprensione. I nuovi partiti non sono riusciti a farlo, anche perché il sistema non permetterebbe più a un partito così di esistere".

Quindi non c’è spazio per una nuova Dc?

"No, i cattolici sono meno, la secolarizzazione va avanti, i tempi e il sistema sono diversi. Ma i cattolici continuano a esistere nell’agire di tutti i giorni. A loro faccio una proposta".

Prego.

"Il 2025 sarà l’anno del Giubileo e vorrei ci fosse un grande sforzo di tutte le associazioni per fare emergere un pensiero cattolico, anche in chiave laica, che possa essere di aiuto anche ai cattolici che fanno politica. Vorrei unire i cattolici nella società e quelli in politica con una grande proposta sulle sfide del tempo, dalla transizione ecologica alle diseguaglianze, denatalità e intelligenza artificiale".