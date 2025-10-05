Le reliquie di Bernardino da Feltre: "Il mio lavoro sul mantello miracoloso"

Dal 28 settembre, grazie a madre Maria Livia Abbadessa del monastero delle Clarisse, è possibile ammirare le reliquie del beato Bernardino da Feltre (1439-1494) frate francescano e grande predicatore, fondatore dei Monti di Pietà. Arrivato a Firenze nel 1488, per predicare la Quaresima e istituire nella città medicea un Monte di Pietà, fu cacciato malamente, tanto che scappò verso Siena. A San Casciano si fermò a predicare nella chiesa del Gesù, oggi del Suffragio, e qui fu ospitato da Girolamo Castrucci, fondatore del Convento la Croce. Per gratitudine il beato gli fece dono del suo mantello e dello zucchetto, che il figlio di Castrucci donò poi alle figlie Clarisse del monastero che aveva fondato a San Casciano. Prima che il mantello e lo zucchetto fossero esposti nella teca, abbiamo osservato il lavoro svolto da Concita Vadalà, restauratrice.

È la prima volta che questo mantello viene analizzato?

"Sì, si tratta di un’opera benedetta e di estrema importanza, serviva per guarire le persone".

In che modo?

"Veniva appoggiato sulle spalle della persona malata. Da iscrizione testimonia l’avere fatto miracoli".

Che tipo di lavoro ha fatto?

"Trattandosi di un’opera sacra e miracolosa non è possibile fare un intervento di restauro, ma di conservazione. In questo caso sono stata molto cauta".

Ovvero?

"Pulitura con microaspiratori e macroaspiratori ad aspirazione controllata e una preliminare osservazione di quello che era asportato".

Anche per lo zucchetto?

"Sì".

Il mantello è ben conservato?

"E’ stato all’interno di uno scrigno di legno. La stoffa è lana a spina. Sopra ci sono macchie di cera d’api e piccoli rammendi fatti all’epoca e quattro bolle vescovili in cera".