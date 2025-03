Le responsabilità penali dei minori in un incontro

L’IIS Laeng-Meucci ha organizzato un ciclo di incontri dal titolo "Parliamone Meucci". L’emergenza educativa è sotto gli occhi di tutti: nell’ultimo periodo anche la nostra zona, apparentemente senza grandi problemi, è stata scossa da episodi di disagio giovanile che sfocia a volte nella devianza e addirittura nella violenza. Scontri tra baby gang, episodi di furto e di spaccio si vanno a sommare alla dilagante dipendenza digitale, alle diffuse ludopatie e all’isolamento che alcuni ragazzi non riescono a superare da soli. Tali problematiche si possono affrontare solo facendo rete con il territorio, e ringraziamo per la collaborazione il Comando della Polizia Locale e il Comune di Castelfidardo, ma soprattutto con il coinvolgimento delle famiglie. Dopo il successo dei primi due incontri il ciclo continuerà con il seguente calendario: venerdì 28 marzo dalle 18 alle 20 alla biblioteca Meucci di Castelfidardo "Le responsabilità penali dei minorenni nell’era dei social. La casistica e gli orientamenti della procura per i minorenni" Relatori la dottoressa Cristina Tedeschini, Procuratrice dei Minori di Ancona e Luca Russo analista forense. Giovedì 10 aprile dalle 21 alle 23 al cinema Teatro Astra di Castelfidardo "Bandiera bianca. Storie di genitori e figli". Relatore: Luca Pagliari, giornalista e story teller, ideatore del progetto nazionale "Cuori Connessi".