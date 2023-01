"Le ricette della Regione per l’ospedale sono un flop"

"L’assessore Filippo Saltamartini aveva annunciato l’imminente attivazione di un decalogo di misure specifiche per migliorare la situazione nei pronto soccorso marchigiani, compreso quello di Jesi. Ma il tanto decantato decalogo presentato sette mesi fa dalla Giunta Acquaroli come piano fondamentale per riorganizzare e potenziare il pronto soccorso, si è dimostrato l’ennesimo flop". Va all’attacco il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (Pd) all’indomani delle proteste all’osservatorio sulla sanità istituto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e delle proteste dei sindacati che lamentano la presenza di 35-40 barelle nei corridoi al pronto soccorso dell’Urbani anche per giorni, in attesa di un posto letto. "Dalla giunta Acquaroli – attacca Mastrovincenzo - solo parole e nessuna soluzione. Dall’Osservatorio sulla sanità convocato dal sindaco sono emerse da parte di amministratori locali e operatori della sanità, ancora una volta, forti criticità all’Urbani in particolare per quanto riguarda il pronto soccorso. Criticità che avevo portato alla luce, già a maggio dell’anno scorso, con una interrogazione a risposta urgente. In quell’occasione, in consiglio regionale, l’assessore Saltamartini aveva annunciato l’imminente attivazione di un decalogo di misure specifiche che si sono dimostrate un fop. Peraltro prevedibile e scontato perché il piano non si basava su alcun dato relativo ai problemi da risolvere, risultando così anche tecnicamente molto approssimativo. Un piano che non affrontava i due problemi principali che producono attese snervanti per i cittadini: la mancanza di personale e la totale assenza di reali alternative al pronto soccorso. Si parlava di gestione delle conflittualità e del sovraffollamento, criticità che in realtà dovrebbero essere prevenute, non gestite. Si prevedeva la creazione di un bed manager (oggi non più presente, ndr), figura per la cui formazione e preparazione occorre tempo. L’ottimizzazione dell’attesa con più comfort è rimasto un semplice desiderio e non ha ridotto i tempi dell’attesa stessa. Così come le fantomatiche misure organizzative per la gestione delle urgenze minori richiedono un maggior impegno della medicina generale che però è a sua volta in crisi per carenza di medici".