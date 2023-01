Le ricognizioni di Emergency per scegliere i luoghi del video

Tra Jesi e Vallesina in corso il "location scouting" per il nuovo video di Emergency sull’assurdità della guerra. La produzione TheFamilyFilm sta effettuando ricognizioni tra strutture abbandonate da anni, come il polo Busco in Ancona ma anche l’ex cascamificio, lo stadio Carotti, Largo Salvador Allende, il secondo piano di Palazzo Pianetti. Altro luogo in cui si girerà è la sede di Bellagamba Demolizioni, la cui proprietà ha concesso gli spazi. La produzione è accompagnata da Francesco Coppari e Silvia Sampaolo, entrambi di Ascosi Lasciti. Presenti anche Mattia Federici, scenografo della Fondazione Pergolesi Spontini, partner del progetto, e la truccatrice cinematografica Laura Salvatorelli. La regia sarà curata da Igor Borghi. Protagonista un unico attore, molto noto, ancora top secret. Il video uscirà sui social il 24 febbraio.